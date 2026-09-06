Aeropuerto en Copán: Nasry Asfura anuncia proyectos para impulsar turismo en la zona

El presidente Nasry Asfura estuvo en Copán Ruinas y anunció una serie de proyectos para impulsar el turismo en el departamento de Copán. Entre los proyectos está un aeropuerto que pueda tener hasta vuelos internacionales con Guatemala. Esto dijo el mandatario.
El presidente Nasry Asfura anunció este domingo que su gobierno trabaja en la reactivación del aeropuerto de Río Amarillo, una obra estratégica que permitirá mejorar la conectividad y abrir nuevas oportunidades para el turismo en Copán Ruinas.
Durante la celebración de los mil 600 años de la llegada de la dinastía fundadora de Copán, el mandatario explicó que ya se realizó un análisis de la terminal y que se mantienen conversaciones con diferentes compañías aéreas interesadas en operar vuelos hacia esta zona del país.
“Hay una inversión considerable hecha hace muchos años que seguramente vamos a poner a disposición, en unos meses más para todos los turistas y también para cada habitante de Copán Ruinas y sus cercanías”, afirmó Asfura.
El gobernante señaló que la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA), responsable de los aeropuertos nacionales, realizará las inversiones necesarias para garantizar la viabilidad y operatividad de Río Amarillo.
Además, destacó que la terminal podría fortalecer la conexión turística entre Honduras y Guatemala.
Asfura también anunció que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) realiza los estudios para habilitar la cuarta frontera con Guatemala, acompañada del mejoramiento de carreteras e instalaciones fronterizas, con el objetivo de facilitar la llegada de más visitantes.
Estas acciones se complementarán con la construcción de un moderno centro de visitantes, respaldado por el Gobierno de Japón, que contará con tecnología de punta, venta de boletos en línea, iluminación y cámaras de seguridad, informó Casa Presidencial.
Con ayuda de Japón se mejorarán los laboratorios, techos y sistemas eléctricos destinados a proteger miles de piezas arqueológicas.
“Tenemos que hacer el mejor trabajo para que Honduras salga adelante con oportunidades y prosperidad”, expresó Asfura.