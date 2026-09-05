Así fue la operación en el corazón a la que se sometió el expresidente Manuel Zelaya

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fue sometido recientemente a una operación y tanto su familia como personas cercanas en Libertad y Refundación (Libre) compartieron los momentos de hospitalización que pasó el mandatario.
El 3 de septiembre de 2026 Manuel Zelaya Rosales fue intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de Tegucigalpa para sustraer el exceso de líquido en su corazón, así lo informó el exjefe de Estado.
Mediante sus redes sociales, el propio Zelaya detalló que todo salió bien y el proceso de recuperación será de siete días a partir del 3 de septiembre que es cuando se sometió al procedimiento.
Zelaya fue diagnosticado con pericarditis y la operación se hizo para sustraer el exceso de líquido que rodea el corazón. El procedimiento se lo hizo en un hospital privado.
La exministra y excandidata presidencial, Rixi Moncada, compartió esta foto del exmandatario con consentimiento de él y su familia, durante el proceso médico.
Moncada también compartió esta imagen cuando se le estaba haciendo la intervención al exjefe de Estado, quien ahora se encuentra en recuperación.
La operación a la que fue sometido duró una hora y continúa en proceso de recuperación para luego regresar a una de sus propiedades en el departamento de Olancho.
La pericarditis es una inflamación e irritación del pericardio, membrana en forma de saco que rodea y protege el corazón. Esta afección cardíaca produce fiebre leve, fatiga, tos y dificultad para respirar.
Junto a Zelaya estuvieron su esposa, la expresidenta Xiomara Castro, y su madre, doña Hortensia Rosales.
Al expresidente lo han visitado otros exfuncionarios como Octavio Pineda, quien fungió como ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).