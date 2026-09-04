Protección al Consumidor lleva al MP pruebas contra clínicas denunciadas por estafas médicas

La Dirección General de Protección al Consumidor presentó este viernes ante el Ministerio Público varias pruebas relacionadas con las denuncias publicadas por EL HERALDO Plus contra una clínica que opera en Tegucigalpa, obligando a pacientes a firmar contratos por onerosos tratamientos.
Danilo Lou, director de Protección al Consumido, detalló que la institución recopiló información de entre cinco y seis denuncias vinculadas con un presunto esquema fraudulento.
De las denuncias atendidas por la Dirección, tres consumidores ya fueron beneficiados con soluciones administrativas tras presentar sus denuncias.
El representante de Protección al Consumidor aclaró que la devolución de dinero no exime a los señalados de una eventual responsabilidad penal.
Las autoridades buscan que las pruebas entregadas fortalezcan la investigación que ya desarrolla el Ministerio Público, luego de que el jueves fueron intervenidas las clínicas Medisan y Nueva Med en San Pedro Sula y Tegucigalpa, respectivamente.
Entre las denuncias figura el caso de una hondureña que habría recibido una receta que no cumplía con los requisitos de una receta médica formal. "Le dieron la receta en un trozo de papel cualquiera", detalló Lou.
Según Protección al Consumidor, una de las afectadas recibió únicamente parte de los servicios establecidos en el contrato.
La institución también señaló la existencia de una cláusula que consideró abusiva en perjuicio de los consumidores, pues los obligaba a absorver un alto monto de costo en caso de rescindir el contrato.
Protección al Consumidor recordó a la población que puede presentar denuncias a través de la línea telefónica 115 y mediante la plataforma digital.
Las autoridades exhortaron a quienes hayan sido afectados por clínicas a presentar sus denuncias para continuar con las investigaciones.