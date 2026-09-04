Contubernio de la ATIC y testigos asesinados: revelaciones de Dereck McNeil por caso de Angie Peña

En las últimas horas se ha divulgado un nuevo video de Dereck McNeil, quien era testigo en el caso de Angie Peña. En este video grabado antes de ser asesinado, afirmó que había un plan para matar a la exministra de Seguridad, Julissa Villanueva. Más detalles a continuación.
Radio Progreso publicó este viernes un nuevo video de Dereck McNeil, quien denunció que había un plan para quitarle la vida a Julissa Villanueva y que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ha venido entorpeciendo el caso de Angie Peña, hondureña desaparecida en Roatán desde enero de 2022.
"Quiero hacer de conocimiento que yo temo, verdad, y que hay planes incluso de matar a la doctora Villanueva -Julissa Villanueva- debido a que ella es una de las personas que está escudriñando, está tratando de hacer un montón de cosas para que Angie Peña vuelva", relató McNeil.
McNeil afirmó que estos planes de matar a la exfuncionaria no son aisladas, pues apuntó que dos testigos en el caso de Peña. Detalló que uno "murió de una sobredosis de cocaína misteriosamente y el otro desapareció en San Pedro Sula".
"La ATIC ha seguido pasando información, se ha filtrado que la ATIC, o sea, está haciendo un montón de cosas malas", agregó. Además, admitió que "fui delincuente" y que se le brindó un criterio de oportunidad para colaborar en el caso de Angie Peña.
"Fue así como los agentes de ATIC vinieron y ahora actualmente están viniendo. Ellos han traficado drogas conmigo, cocaína, para ser más específico. El jefe de la ATIC quiere matar a la doctora Villanueva", aseveró.
McNeil denunció que desde el órgano adscrito al Ministerio Público "extorsionan gente, crean casos falsos". Enfatizó que cuando la ATIC pide los teléfonos celulares "ellos vienen y pueden poner cualquier tipo de información dentro de los teléfonos, ellos vienen y adulteran todo el tipo de información. En este caso sabemos que ATIC es una agencia que mata"
Cabe recordar que desde la desaparición de Peña, Villanueva ha sido una de las voces más críticas por cómo se han manejado las investigaciones sobre la joven. Igualmente, fue de las primeras personas en afirmar que Angie estaba con vida.
"En este caso sabemos que el grupo de ATIC que ha estado con lo de Angie Peña ha sido uno de los grupos que está violentando directamente todo el debido proceso", reiteró.
En el video, McNeil mencionó que entre los que integran el grupo de la ATIC que lleva el caso de Peña figura un agente tecnológico llamado Fernando Nolasco, así como otro que presuntamente estuvo involucrado en la muerte de una fiscal en La Ceiba.
McNeil alertó que existe una conspiración para que liberen a los Delta Teams, grupo al que se le vincula por la desaparición de Angie Peña y que serán juzgados por trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil en Roatán.
"Quieren que los Delta Teams salgan libres, quieren que Delta Teams sea impune y que se olviden del caso de Angie Peña", advirtió.
Este es el segundo video de revelaciones de McNeil que se divulga a pocos días de que inicie el juicio contra los Delta Teams.
McNeil en el primer video difundido, afirmó que vio a Angie Peña y reiteró que no solo los Delta Teams están involucrados, sino también figuras políticas.