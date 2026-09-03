¿Quiénes son los diputados de Libre que más millones gestionaron, según ASJ?

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hizo una denuncia pública acerca del manejo opaco de fondos públicos entre 2023 y 2025 que asciende a los L1,837 millones, de los cuales la mayoría fueron gestionados por diputados de Libertad y Refundación (Libre). Más detalles a continuación.
Adriana Castellanos Escoto, exdiputada por el departamento de El Paraíso. Gestionó L 3,739,400 a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para kits escolares, certificados y canastas.
Óscar Ariel Montoya Rodezno, actual diputado propietario por Atlántida. Gestionó L3,739,400.00 por medio de Sedesol para la entrega de kits escolares, certificados y canastas.
Isis Carolina Cuéllar Erazo, exdiputada propietaria de Copán. Gestionó L 5,706,581.35 para obras sociales. Cabe recordar que enfrenta un proceso judicial por 67 delitos de fraude del denominado caso "Chequesol".
Allan Edgardo Cárcamo Ramírez, exdiputado suplente por Cortés. Gestionó L4,066,134.51 para obras sociales, que iban para reparación de viviendas y emprendimientos en Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán y Yoro.
Pablo Ramón Soto Bonilla, exdiputado por el departamento de Colón. Gestionó 6.5 millones de lempiras para cupones alimenticios de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
Javier Adolfo Miralda Villalobos. Fue diputado suplente por Comayagua y ahora es parlamentario propietario. También gestionó 6.5 millones de lempiras en cupones de Banasupro.
Juan Ramón Flores Buezo, exdiputado por el departamento de Comayagua. También gestionó 6.5 millones de lempiras en cupones alimenticios de Banasupro.
Mauricio Rivera López, exdiputado por el departamento de Choluteca. Gestionó L6,355,000 millones para 1,271 becas de Sedesol.
José Oved López Rodríguez. Fue diputado suplente de Rasel Tomé en representación al departamento de Francisco Morazán. López gestionó por medio de Sedesol L10,490,000.00 en 2,098 becas estudiantiles.
Rommel Darío Morán Espinal, diputado suplente de Hugo Noé Pino. Gestionó L12,785,000 para 2,557 becas estudiantiles.
Hugo Rolando Noé Pino, diputado propietario por Francisco Morazán. Según las indagaciones de ASJ, gestionó L12,925,000 para 2,585 becas.
Rasel Antonio Tomé Flores, exdiputado por Francisco Morazán y ex precandidato presidencial en las elecciones primarias de 2025. Gestionó L18,515,000 para 3,703 becas.
La ASJ señaló que en total, alrededor de 50 diputados gestionaron más de 1,837 millones de lempiras a través del controversial Fondo de Administración Solidaria.
La organización de sociedad civil expuso que estos fondos terminaron siendo utilizados para proyectar campañas de reelección y financiar programas asistencialistas sin auditorías, liquidaciones ni criterios de transparencia.
La indagación técnica advierte que la Secretaría de Finanzas (Sefin) utilizó de forma sistemática la línea presupuestaria 449; destinada históricamente para atender contingencias y emergencias nacionales; para transferir los fondos del tesoro hacia dependencias como Sedesol, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.