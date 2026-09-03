Más de 18 celulares tenía Nueva Med, clínica denunciada por "estafas médicas", para llamar a pacientes

La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) detalló en su comunicado oficial del 3 de septiembre que, tras provocar la vulnerabilidad de las personas con diagnósticos alarmantes, “los inducen a firmar contratos sumamente onerosos, obligando a los suscriptores a pagar con tarjetas de crédito, incluso haciéndolos firmar una cláusula en la que los comprometen a pagar el 30 por ciento del valor total del supuesto tratamiento en caso de incumplir el contrato”.