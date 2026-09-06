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Familias desesperadas: Así fue el pavoroso incendio que afectó varias viviendas en La Rivera de La Vega

Momentos de angustia vivieron varias familias de La Rivera de La Vega, en Tegucigalpa, luego de que un voraz incendio avanzara hacia sus viviendas

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 18:22
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Varias familias resultaron afectadas y sufrieron pérdidas materiales tras un pavoroso incendio registrado este domingo en el sector de La Rivera de La Vega, en Tegucigalpa. Aquí las imágenes.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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El incendio se registró entre las 4:30 y 5:00 de la tarde. Según los habitantes de la zona, las llamas comenzaron en una zacatera y rápidamente fueron tomando fuerza hasta extenderse por el sector.

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A medida que el fuego avanzaba, las llamas alcanzaron cables del tendido eléctrico, provocando cortocircuitos que aumentaron el peligro para las familias que se encontraban en la zona.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Posteriormente, el incendio comenzó a amenazar varias viviendas, mientras los habitantes observaban con angustia cómo las llamas se acercaban cada vez más a sus hogares.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Hasta el momento no se reportan personas fallecidas a causa del incendio; sin embargo, varias viviendas resultaron afectadas y algunas familias sufrieron pérdidas materiales.

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Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio continuara propagándose hacia más viviendas.

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También se desplazaron cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), debido a que uno de los postes del tendido eléctrico cedió ante la fuerza del incendio, aumentando el riesgo en el sector.

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Las imágenes muestran cómo el voraz incendio tomó fuerza y avanzó rápidamente, afectando varias viviendas y generando momentos de angustia entre los habitantes de La Rivera de La Vega.

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Mientras las llamas avanzaban, los habitantes de la zona hicieron todo lo posible para evitar que el fuego se propagara y, en medio de la emergencia, comenzaron a sacar sus pertenencias para tratar de salvar lo que podían.

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Los vecinos también manifestaron su preocupación por la falta de agua en el sector y aseguraron que llevan más de 15 días sin recibir el servicio, una situación que dificultó las labores para enfrentar el incendio .

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