Color, música y acrobacias marcan los desfiles patrios de prebásica en Tegucigalpa

Llenos de entusiasmo, los pequeños estudiantes de prebásica abrieron los desfiles patrios en conmemoración a los 205 años de independencia de Honduras en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, la capital del país.
Desde el bulevar de las Fuerzas Armadas hasta colonias como la 21 de Febrero, Los Laureles, Nueva Era y San Francisco, los niños avanzaron acompañados por sus docentes y familiares.
Las palillonas se convirtieron en protagonistas de los desfiles al encabezar las delegaciones con coreografías que combinaron coordinación, ritmo y entusiasmo frente a los espectadores.
Con sus bastones en alto, las palillonas guiaron el paso de los pequeños estudiantes, aportando elegancia y energía a la celebración de los 205 años de independencia.
El espectáculo alcanzó uno de sus momentos más llamativos cuando las pomponeras dejaron el suelo para subir sobre los tambores de la banda y realizar sus esperadas acrobacias.
Mientras las palillonas y pomponeras marcaban cada paso con sus rutinas, las bandas de guerra acompañaron el recorrido con sus instrumentos, convirtiendo las calles en escenarios de música y celebración.
El espíritu hondureño también quedó representado en los pequeños que desfilaron con trajes típicos, llevando en sus vestimentas parte de las tradiciones y la identidad cultural del país.
Otros estudiantes eligieron representar profesiones que forman parte de la sociedad, por lo que médicos, abogados, bomberos y otros personajes se sumaron a la colorida celebración.
La imaginación de los más pequeños también tuvo espacio durante los desfiles, con niños que lucieron disfraces de animales que arrancaron sonrisas entre quienes presenciaron los recorridos.
Así, entre banderas, uniformes, coreografías, tambores y disfraces, los pequeños cerraron su recorrido dejando en las calles de Tegucigalpa una celebración dedicada a los 205 años de independencia de Honduras.