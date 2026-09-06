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Color, música y acrobacias marcan los desfiles patrios de prebásica en Tegucigalpa

Las bandas, palillonas y pomponeras llenaron de música, color y acrobacias los desfiles patrios de prebásica realizados en distintos sectores de Tegucigalpa

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 09:28
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Llenos de entusiasmo, los pequeños estudiantes de prebásica abrieron los desfiles patrios en conmemoración a los 205 años de independencia de Honduras en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, la capital del país.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Desde el bulevar de las Fuerzas Armadas hasta colonias como la 21 de Febrero, Los Laureles, Nueva Era y San Francisco, los niños avanzaron acompañados por sus docentes y familiares.

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Las palillonas se convirtieron en protagonistas de los desfiles al encabezar las delegaciones con coreografías que combinaron coordinación, ritmo y entusiasmo frente a los espectadores.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Con sus bastones en alto, las palillonas guiaron el paso de los pequeños estudiantes, aportando elegancia y energía a la celebración de los 205 años de independencia.

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El espectáculo alcanzó uno de sus momentos más llamativos cuando las pomponeras dejaron el suelo para subir sobre los tambores de la banda y realizar sus esperadas acrobacias.

 Foto: Estalin Irías / El Heraldo
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Mientras las palillonas y pomponeras marcaban cada paso con sus rutinas, las bandas de guerra acompañaron el recorrido con sus instrumentos, convirtiendo las calles en escenarios de música y celebración.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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El espíritu hondureño también quedó representado en los pequeños que desfilaron con trajes típicos, llevando en sus vestimentas parte de las tradiciones y la identidad cultural del país.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Otros estudiantes eligieron representar profesiones que forman parte de la sociedad, por lo que médicos, abogados, bomberos y otros personajes se sumaron a la colorida celebración.

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La imaginación de los más pequeños también tuvo espacio durante los desfiles, con niños que lucieron disfraces de animales que arrancaron sonrisas entre quienes presenciaron los recorridos.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Así, entre banderas, uniformes, coreografías, tambores y disfraces, los pequeños cerraron su recorrido dejando en las calles de Tegucigalpa una celebración dedicada a los 205 años de independencia de Honduras.

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