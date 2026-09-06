Con ternura y talento, las niñas palillonas engalanan los desfiles patrios de prebásica

Las pequeñas palillonas se convirtieron en algunas de las protagonistas de los desfiles patrios que se desarrollan este domingo 6 de septiembre en distintos puntos de la capital.
Desde tempranas horas, las calles comenzaron a llenarse de familias que llegaron para disfrutar de las actividades conmemorativas por los 205 años de Independencia de Centroamérica.
Entre los participantes destacaron las niñas de prebásica, quienes, pese a su corta edad, demostraron entusiasmo durante sus presentaciones frente a los capitalinos.
Vestidas con llamativos uniformes y acompañadas por sus compañeros de banda, las pequeñas palillonas realizaron sus coreografías mientras avanzaban por las calles al ritmo de la música.
Cada movimiento estuvo acompañado de sonrisas y gestos de emoción, provocando que familiares y espectadores dirigieran sus miradas hacia ellas para captar el momento con fotografías y videos.
Para muchas de estas pequeñas, participar en los desfiles patrios representa una experiencia especial, pues desde temprana edad forman parte de las actividades con las que se conmemora la Independencia Patria. .
Los colores azul, dorado y blanco también estuvieron presentes en sus atuendos, como muestra del fervor patrio que caracteriza estas celebraciones.
Con sus bastones en las manos y siguiendo las indicaciones de sus instructores, las niñas avanzaron con entusiasmo en las calles de la capital.
Entre música, coreografías, uniformes y muchas sonrisas, las pequeñas palillonas se robaron el show de los desfiles patrios.
Por supuesto, los padres de estos pequeños tomaron como recuerdo algunas de las imágenes más tiernas de esta jornada de celebración nacional.