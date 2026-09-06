¡Encantos! Los niños de prebásica se roban el show de los desfiles patrios en la capital

Diferentes trajes, colores y edades, pero, sin duda alguna, cada uno de estos pequeñitos se robó el corazón de muchos con sus coreografías y participación en los desfiles patrios. Aquí te dejamos algunas de las ternuras captadas por las cámaras de EL HERALDO.
Con el escudo del Jardín de Niños Municipal, este pequeño representa a su centro educativo, uno de los distintos que están participando en estas fiestas patrias.
Las lindas pomponeras no pueden faltar. Trajes azul oscuro con blanco son las tonalidades que visten, derrochando fervor y amor a su país.
Hondureñitos con sus trajes típicos causaron ternura y despertaron el amor a la patria este domingo 6 de septiembre.
El desfile de las lindas pomponeras representativas de la Bandera Nacional de Honduras llenó de patriotismo las calles de la capital.
¡Son un verdadero encanto! La dirigente de este cuadro de palillonas nos regala una foto que marca su participación en estos desfiles de prebásica.
Trajes típicos elaborados a mano lucen estos niños de prebásica, demostrando que por amor a su país se levantaron a darlo todo en las calles capitalinas.
Junto a su madre, la Niña Independencia nos regala una linda sonrisa y luce un hermoso vestido azul y blanco, con los Símbolos Menores a su alrededor.
¡Derrochan ternura! Estas pequeñas, con sus trajes dorados y azul oscuro, sin duda alguna están dando un gran espectáculo.
Y claro, no podían faltar los mini cadetes que, con sus elaborados y patrioticos trajes, marcan el paso
Cada centro educativo se hizo presente en los desfiles de la Independencia Patria, en conmemoración de los 205 años de independencia que celebran los países centroamericanos.
Y para cerrar con broche de oro, esta pequeña nos ofrece una hermosa sonrisa, demostrando su alegría de participar en estos desfiles.