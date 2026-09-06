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¡Encantos! Los niños de prebásica se roban el show de los desfiles patrios en la capital

Con alegría y entusiasmo total, los más pequeños de la casa hoy viven con fervor patrio los desfiles en los diferentes puntos de la capital, donde se roban las miradas con su show

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 08:25
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Diferentes trajes, colores y edades, pero, sin duda alguna, cada uno de estos pequeñitos se robó el corazón de muchos con sus coreografías y participación en los desfiles patrios. Aquí te dejamos algunas de las ternuras captadas por las cámaras de EL HERALDO.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO
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Con el escudo del Jardín de Niños Municipal, este pequeño representa a su centro educativo, uno de los distintos que están participando en estas fiestas patrias.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Las lindas pomponeras no pueden faltar. Trajes azul oscuro con blanco son las tonalidades que visten, derrochando fervor y amor a su país.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Hondureñitos con sus trajes típicos causaron ternura y despertaron el amor a la patria este domingo 6 de septiembre.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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El desfile de las lindas pomponeras representativas de la Bandera Nacional de Honduras llenó de patriotismo las calles de la capital.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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¡Son un verdadero encanto! La dirigente de este cuadro de palillonas nos regala una foto que marca su participación en estos desfiles de prebásica.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Trajes típicos elaborados a mano lucen estos niños de prebásica, demostrando que por amor a su país se levantaron a darlo todo en las calles capitalinas.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Junto a su madre, la Niña Independencia nos regala una linda sonrisa y luce un hermoso vestido azul y blanco, con los Símbolos Menores a su alrededor.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO
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¡Derrochan ternura! Estas pequeñas, con sus trajes dorados y azul oscuro, sin duda alguna están dando un gran espectáculo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Y claro, no podían faltar los mini cadetes que, con sus elaborados y patrioticos trajes, marcan el paso

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Cada centro educativo se hizo presente en los desfiles de la Independencia Patria, en conmemoración de los 205 años de independencia que celebran los países centroamericanos.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Y para cerrar con broche de oro, esta pequeña nos ofrece una hermosa sonrisa, demostrando su alegría de participar en estos desfiles.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO
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