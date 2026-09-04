Las imágenes del incendio que quemó una bodega de llantas en el anillo periférico

Casi el 25% del local se vio afectado por las llamas que iniciaron al mediodía de este viernes 4 de septiembre. Aquí las imágenes de cómo quedó el local.
Según información preliminar, las llamas comenzaron aproximadamente a las 11:30 de la mañana y rápidamente se extendieron por el establecimiento afectado.
En el lugar funciona una bodega de llantas, cuyo material almacenado contribuyó a la rápida propagación del fuego debido a sus características altamente combustibles.
El incendio generó una densa columna de humo que podía observarse desde varios sectores aledaños, mientras las llamas consumían parte de la mercancía almacenada en el local.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la zona para combatir el siniestro y evitar que el fuego se extendiera hacia otros negocios y estructuras cercanas.
La bodega afectada corresponde a una nave de aproximadamente 20 metros de ancho por 50 metros de largo y se encuentra cerca de otras instalaciones comerciales, entre ellas una ferretería.
El mayor del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, informó que más de tres personas resultaron afectadas por inhalación de monóxido de carbono como consecuencia del incendio.
Las personas afectadas fueron atendidas en el lugar por paramédicos, sin que hasta el momento se reportara el traslado de víctimas hacia un centro asistencial.
De acuerdo con el informe preliminar de los bomberos, el fuego consumió al menos el 25% de la mercancía almacenada en el establecimiento, provocando cuantiosas pérdidas materiales.