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Las imágenes del incendio que quemó una bodega de llantas en el anillo periférico

Un incendio estructural se registró al mediodía de este viernes 4 de septiembre en un local comercial ubicado en el anillo periférico, a la altura de la colonia San Miguel, en Tegucigalpa. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:10
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Casi el 25% del local se vio afectado por las llamas que iniciaron al mediodía de este viernes 4 de septiembre. Aquí las imágenes de cómo quedó el local.

 Fotos: Marvin Salgado | El Heraldo
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Según información preliminar, las llamas comenzaron aproximadamente a las 11:30 de la mañana y rápidamente se extendieron por el establecimiento afectado.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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En el lugar funciona una bodega de llantas, cuyo material almacenado contribuyó a la rápida propagación del fuego debido a sus características altamente combustibles.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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El incendio generó una densa columna de humo que podía observarse desde varios sectores aledaños, mientras las llamas consumían parte de la mercancía almacenada en el local.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la zona para combatir el siniestro y evitar que el fuego se extendiera hacia otros negocios y estructuras cercanas.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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La bodega afectada corresponde a una nave de aproximadamente 20 metros de ancho por 50 metros de largo y se encuentra cerca de otras instalaciones comerciales, entre ellas una ferretería.

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El mayor del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, informó que más de tres personas resultaron afectadas por inhalación de monóxido de carbono como consecuencia del incendio.

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Las personas afectadas fueron atendidas en el lugar por paramédicos, sin que hasta el momento se reportara el traslado de víctimas hacia un centro asistencial.

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De acuerdo con el informe preliminar de los bomberos, el fuego consumió al menos el 25% de la mercancía almacenada en el establecimiento, provocando cuantiosas pérdidas materiales.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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