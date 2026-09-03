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Ellas son las pomponeras del Santa Mónica para el 15 de septiembre de 2026

Horas de ensayo y disciplina marcan la preparación de las pomponeras del Instituto Santa Mónica, quienes alistan un espectáculo cargado de ritmo y fervor patrio

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 14:20
Ellas son las pomponeras del Santa Mónica para el 15 de septiembre de 2026
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Las estudiantes del Instituto Privado Santa Mónica se preparan para representar a su institución y celebrar con talento y fervor patrio los 205 años de independencia de Honduras, durante una jornada en la que el ritmo y las coreografías serán protagonistas.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
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Ella es Abby Nicolle Beltrán Zelaya tiene 15 años y estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades cursa Karla Alejandra Sánchez González, de 17 años.

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Lidia Gimena Mendoza Tejeda tiene 12 años y estudia séptimo grado.

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Zohe Valentina Palada Henríquez, de 14 años, cursa noveno grado.

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En décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Lucía Fernanda Fernández Aguilar, de 15 años.

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Con 15 años, Adriana Cecilia Figueroa Carranza estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Andrea Nahomy Flores Morazán, de 15 años, se encuentra en décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Iveth Saraí Rodríguez Serrano, de 17 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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A sus 15 años, Jessy Vanessa García Almendares cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Séptimo grado cursa Danna Camila Cruz Lara, quien tiene 13 años.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
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