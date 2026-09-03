Ellas son las pomponeras del Santa Mónica para el 15 de septiembre de 2026

Las estudiantes del Instituto Privado Santa Mónica se preparan para representar a su institución y celebrar con talento y fervor patrio los 205 años de independencia de Honduras, durante una jornada en la que el ritmo y las coreografías serán protagonistas.
Ella es Abby Nicolle Beltrán Zelaya tiene 15 años y estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades cursa Karla Alejandra Sánchez González, de 17 años.
Lidia Gimena Mendoza Tejeda tiene 12 años y estudia séptimo grado.
Zohe Valentina Palada Henríquez, de 14 años, cursa noveno grado.
En décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Lucía Fernanda Fernández Aguilar, de 15 años.
Con 15 años, Adriana Cecilia Figueroa Carranza estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Andrea Nahomy Flores Morazán, de 15 años, se encuentra en décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Iveth Saraí Rodríguez Serrano, de 17 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
A sus 15 años, Jessy Vanessa García Almendares cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Séptimo grado cursa Danna Camila Cruz Lara, quien tiene 13 años.