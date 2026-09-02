Ellas son las carismáticas palillonas del Central Vicente Cáceres que se preparan para los desfiles

Las palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres tienen más de tres meses de estar ensayando para los desfiles del 15 de septiembre.
La nueva generación del Central Vicente Cáceres continúa esforzándose para poner en alto el nombre de este emblemático colegio, que ha formado a varias generaciones de hondureños. ¿Usted ya las conoce? A continuación, le presentamos a las palillonas del Central Vicente Cáceres.
Ritmo, coordinación y muchas horas de ensayo forman parte de la preparación de las palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres. A pocos días de los desfiles patrios, ¿usted ya las conoce? A continuación, le presentamos a las palillonas del Central Vicente Cáceres.
Andrea Soad Ramírez Gómez, de 14 años, cursa el noveno grado.
Génesis Michel Irías Osorto, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Mercadotecnia.
Lurvy Valeria Godoy Almendares, de 16 años, cursa la carrera de Contaduría y Finanzas.
Danyeli Estefanía Martínez, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Carmen Abigail Turcios, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Informática.
Gleymi Valeria Benítez, de 16 años, cursa la carrera de Ciencias y Letras.
Kendra Montserrath Zavala, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición Comunitaria.
Britany Sheryn Zavala Ponce, de 17 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Letras.
Gesisis Ariana Ponce Flores, de 16 años, cursa el undécimo grado de Contaduría y Finanzas.
Cristal Iliana Aguilera Flores, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Amy Alessandra Andrade Moreno, de 16 años, cursa la carrera de Ciencias y Letras.
Paola Giselle Matute Hueso, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.
Charon Nicole Valladares Rodríguez, de 18 años, cursa el décimo grado de Ciencias y Humanidades.
Scarlet Nahomy Gabarrete Velázquez, de 17 años, cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.
Keylin Abigail López García, de 16 años, cursa el undécimo grado de Contaduría y Finanzas.
Mayerlin Abigail Ordóñez Bonilla, de 14 años, cursa el noveno grado.
Mónica Solangel Matamoros Fonseca, de 16 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Letras.
Valery Brigitte Rodríguez Carrasco, de 15 años, cursa el décimo grado de Contaduría y Finanzas.
Génesis Karina Espinal Flores cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Génesis Lizeth Espinoza cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.
Allison Dayana Navas Sánchez, de 17 años, cursa la carrera de Salud y Nutrición.
Andrea Sofía Sánchez Barrientos, de 16 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Letras.
Allison Jireth Cáceres Hernández, de 17 años, cursa la carrera de Bachillerato en Mercadotecnia.