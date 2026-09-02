Pagarán más de L2 mil de multa: AMDC decomisa vehículos mal estacionados en la morgue capitalina

Los operativos se amparan en el artículo 80, numeral dos, de la Ley de Tránsito, que establece: "Se prohíbe estacionar en las calzadas o en las aceras y, en general, ubicar —los vehículos— en forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o ponga en peligro la seguridad de tránsito”.