Pagarán más de L2 mil de multa: AMDC decomisa vehículos mal estacionados en la morgue capitalina

Grupos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizan desde temprano este miércoles operativos en los alrededores de la morgue del Ministerio Público para retirar con grúa los vehículos que permanecen mal estacionados.
Los conductores que dejan sus automóviles en zonas prohibidas, aceras o bordillos amarillos se exponen a multas que varían según la infracción cometida y al pago correspondiente por el retiro del vehículo.
Cabe mencionar que, además de la multa, se hace el pago del servicio de grúa, utilizado cuando el personal municipal retira los automóviles del lugar donde se cometió la falta.
Las multas incluyen: 400 lempiras por estacionarse en lugares no permitidos, 800 lempiras si el vehículo es remolcado y 800 lempiras adicionales cuando se realiza el levantamiento con grúa por obstruir la calle.
Son 3,000 lempiras por estacionarse sobre la acera y 2,000 lempiras por obstaculizar la vía pública, más 800 lempiras por el remolque.
La medida se desarrolla en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que iniciaron este miércoles operativos contra los conductores que estacionan sus vehículos en las afueras de la morgue capitalina.
Los operativos se amparan en el artículo 80, numeral dos, de la Ley de Tránsito, que establece: "Se prohíbe estacionar en las calzadas o en las aceras y, en general, ubicar —los vehículos— en forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o ponga en peligro la seguridad de tránsito”.
Los equipos municipales y de vialidad buscan retirar de las aceras y calles los vehículos que obstaculizan el paso y evitar mayores incidentes.
Muchos de estos automóviles pertenecen a pacientes y familiares, médicos del Hospital Escuela e incluso estudiantes, debido a que en las cercanías no se cuenta con un estacionamiento adecuado para todo el personal y las personas que acuden al centro asistencial.
En reiteradas ocasiones, personas se han quejado de los vehículos mal estacionados en las afueras de la morgue capitalina, ya que dificultan el paso por la zona.