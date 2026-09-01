Pomponeras del INTAE alistan sus pasos para los desfiles del 15 de septiembre en Honduras

Con entusiasmo y dedicación, las pomponeras del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) afinan su presentación para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026.
Las jóvenes se suman a la representación del centro educativo, que también contará con su banda y el cuadro de palillonas durante la jornada conmemorativa de la independencia de Honduras.
Charis Milagros Andino tiene 15 años y está en décimo grado en la carrera de Hostelería y Turismo.
Dayana Jimena Del Cid González está en octavo grado y tiene 13 años.
Andrea Michelle Hernández Vallejo tiene 14 años y está en noveno grado.
Victoria Alejandra Rivera Sandoval tiene 15 años y está en noveno grado.
Daisy Michelle Aguilar Alvarenga está en octavo grado y tiene 15 años.
Karol Elianah Lobo Canales está en onceavo grado de la carrera de Salud y Nutrición y tiene 17 años.
Heymi Johelly González Silva tiene 16 años y está en onceavo grado de la carrera de Administración Hotelera.
Durante el recorrido, las pomponeras aportarán movimiento y dinamismo a la presentación del Intae, acompañando el ambiente festivo de los desfiles patrios.