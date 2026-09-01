Con elegancia y precisión, palillonas del INTAE preparan su presentación para el 15 de septiembre

Las palillonas del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) se preparan para llevar su energía y coordinación a las calles de Tegucigalpa durante los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre.
El grupo está integrado por 21 jóvenes, quienes han dedicado varios meses a ensayar las rutinas que presentarán durante la celebración de las fiestas patrias. Conozca a las bellas jóvenes en esta galería.
Génesis Amador, tiene 17 años y cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.
Emily Zelaya Zúniga, tiene 17 años y cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.
Valeria Mairena, cursa onceavo grado de la carrera de Administración de Empresas y tiene 17 años.
Zahory López Lanza tiene 16 años. Cursa el décimo grado en la carrera de Salud y Nutrición.
Fernanda Munguía Galeas, tiene 16 años y cursa el onceavo grado en Administración de Empresas.
Angélica Daniela Girón, tiene 17 años y cursa el onceavo grado en Administración de Empresas.
Ana Baquedano Portillo está en décimo grado de bachillerato en Contaduría y Finanzas. Tiene 15 años.
Natali Berríos tiene 16 años y cursa onceavo grado de la carrera de Salud y Nutrición.
Thifany Gonzáles Ávila, cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición y tiene 17 años.
Evelin Adriana Betanco está en décimo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 15 años.
Danna Monserrat está en décimo grado de la carrera de Salud y Nutrición, tiene 16 años.
Blanca Flores está en décimo grado y estudia la carrera de Administración de Empresas y tiene 15 años.
Estefany Banegas, tiene 18 años y estudia la carrera de Hostelería y Turismo.
Valeria Osorio cursa onceavo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas y tiene 17 años.
Julissa Mejía Dormes, cursa décimo grado de la carrera de Administración Hotelera y tiene 16 años.
Sahory Barahona tiene 17 años y está en doceavo grado de la carrera de Administración Hotelera.
Astrid Sofía García tiene 17 años y está en último año de bachillerato en Informática.
Ángela Baquedano está en décimo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 18 años.
Ana Sofía Martínez está en onceavo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 18 años.
Dariela Ramos está en onceavo grado de Administración Hotelera y tiene 16 años.