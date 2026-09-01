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Con elegancia y precisión, palillonas del INTAE preparan su presentación para el 15 de septiembre

Las jóvenes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas se preparan desde mayo con ensayos semanales para presentar sus rutinas al ritmo de cumbias, merengues y, especialmente, punta

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 12:09
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Las palillonas del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) se preparan para llevar su energía y coordinación a las calles de Tegucigalpa durante los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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El grupo está integrado por 21 jóvenes, quienes han dedicado varios meses a ensayar las rutinas que presentarán durante la celebración de las fiestas patrias. Conozca a las bellas jóvenes en esta galería.

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Génesis Amador, tiene 17 años y cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.

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Emily Zelaya Zúniga, tiene 17 años y cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.

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Valeria Mairena, cursa onceavo grado de la carrera de Administración de Empresas y tiene 17 años.

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Zahory López Lanza tiene 16 años. Cursa el décimo grado en la carrera de Salud y Nutrición.

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Fernanda Munguía Galeas, tiene 16 años y cursa el onceavo grado en Administración de Empresas.

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Angélica Daniela Girón, tiene 17 años y cursa el onceavo grado en Administración de Empresas.

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Ana Baquedano Portillo está en décimo grado de bachillerato en Contaduría y Finanzas. Tiene 15 años.

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Natali Berríos tiene 16 años y cursa onceavo grado de la carrera de Salud y Nutrición.

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Thifany Gonzáles Ávila, cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición y tiene 17 años.

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Evelin Adriana Betanco está en décimo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 15 años.

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Danna Monserrat está en décimo grado de la carrera de Salud y Nutrición, tiene 16 años.

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Blanca Flores está en décimo grado y estudia la carrera de Administración de Empresas y tiene 15 años.

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Estefany Banegas, tiene 18 años y estudia la carrera de Hostelería y Turismo.

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Valeria Osorio cursa onceavo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas y tiene 17 años.

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Julissa Mejía Dormes, cursa décimo grado de la carrera de Administración Hotelera y tiene 16 años.

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Sahory Barahona tiene 17 años y está en doceavo grado de la carrera de Administración Hotelera.

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Astrid Sofía García tiene 17 años y está en último año de bachillerato en Informática.

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Ángela Baquedano está en décimo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 18 años.

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Ana Sofía Martínez está en onceavo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 18 años.

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Dariela Ramos está en onceavo grado de Administración Hotelera y tiene 16 años.

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