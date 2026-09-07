Inicia juicio contra cuatro integrantes de la red “Delta Teams” por trata de personas

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal inició este lunes -07 de septiembre-el debate de juicio oral y público contra cuatro personas señaladas de integrar la estructura "Delta Teams". Los acusados son los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, quienes enfrentan cargos por el delito de trata de personas en la modalidad de venta. También comparecen ante el tribunal el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, procesados por el delito de asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura comenzó a operar alrededor de 2019 en el departamento insular de Islas de la Bahía, donde establecieron su base de operaciones logísticas. Los señalamientos vinculan a la organización con actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y menores de edad, así como actividades de tráfico de drogas y armas.

Caso de Angie Peña