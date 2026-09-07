Inicia juicio contra cuatro integrantes de la red “Delta Teams” por trata de personas

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal inició este lunes -07 de septiembre-el debate de juicio oral y público contra cuatro personas señaladas de integrar la estructura "Delta Teams".
Los acusados son los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, quienes enfrentan cargos por el delito de trata de personas en la modalidad de venta.
También comparecen ante el tribunal el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, procesados por el delito de asociación para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura comenzó a operar alrededor de 2019 en el departamento insular de Islas de la Bahía, donde establecieron su base de operaciones logísticas.
Los señalamientos vinculan a la organización con actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y menores de edad, así como actividades de tráfico de drogas y armas.
Caso de Angie Peña
Según el informe oficial presentado por la Fiscalía, la estructura estaría ligada a la desaparición de la joven hondureña Angie Peña, quien desapareció el 1 de enero de 2022, mientras se encontraba vacacionando con su familia.
El MP también señaló una presunta filtración de información confidencial y colaboración de miembros de la Policía Nacional y servidores del sistema de justicia.
Como parte de las acciones emprendidas contra la estructura, en mayo de 2026 las autoridades aseguraron dos inmuebles donde funcionaba The Dock Resort, además de 12 vehículos vinculados con la investigación.
Durante el juicio, el Ministerio Público deberá presentar las pruebas con las que pretende demostrar la participación de los cuatro acusados en los delitos imputados. Entre los elementos mencionados figuran vaciados telefónicos, testimonios anticipados de víctimas protegidas y peritajes financieros.