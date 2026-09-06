Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia es líder y Motagua en problemas

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 6 está llegando a su final luego del Real España vs. Lobos UPNFM y lo que queda claro es que Olimpia sigue siendo el líder de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina le pasó por encima a unos Lobos universitarios que están siendo el peor equipo en lo que va del campeonato. Un gol de Eddie Hernández y otro de Antony García le dieron el triunfo a los dirigidos por Mauro Reyes esta tarde en el estadio Morazán.

Con ese resultado, los catedráticos alcanzaron a Marathón y Olimpia con 14 puntos. Sin embargo, los Albos se mantienen en la cima por su mejor diferencia de goles, aunque la ventaja es mínima, ya que apenas un tanto los separa de los dos clubes sampedranos. Los otros puestos de clasificación a la liguilla son ocupados, por ahora, por Motagua con 10 unidades, Olancho FC con nueve y sorpresivamente, Estrella Roja con ocho. El conjunto recién ascendido ha tenido un buen comienzo, pese al duro tropiezo sufrido ante el Monstruo Verde en esta jornada. Génesis FC sigue muy de cerca al nuevo inquilino de la Liga Nacional de Honduras con siete puntos. Más abajo aparecen Atlético Independiente con seis, CD Choloma y Platense con cuatro cada uno, mientras que Juticalpa FC suma tres unidades.

El peor equipo en las seis jornadas disputadas hasta el momento es Lobos UPNFM, dirigido por Salomón Nazar, quien habría recibido un ultimátum: si no sumaba puntos en esta fecha, podría ser destituido de su cargo, ya que apenas acumula dos unidades. Cabe mencionar que en estos momentos se disputa el duelo entre Juticalpa FC y Génesis Policía Nacional, por lo que podrían registrarse cambios tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla de posiciones al finalizar el encuentro.

Tabla de posiciones