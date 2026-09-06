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Exjugador de Motagua sorprende a todos: Su nueva faceta cuando no está jugando fútbol

El lateral izquierdo se dio a conocer especialmente durante su etapa con Motagua

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 13:26
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Omar Elvir sorprende a todos con su nueva faceta cuando no está en los terrenos de juego. Estos hace en sus ratos libres.

Fotos: Cortesía.
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Omar “Burrito” Elvir ha construido una destacada trayectoria dentro del fútbol hondureño, donde ha defendido los colores de varios clubes de la Liga Nacional.
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El lateral izquierdo se dio a conocer especialmente durante su etapa con Motagua, equipo con el que vivió importantes momentos de su carrera profesional.
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Con el conjunto azul, Elvir logró consolidarse como uno de los laterales más reconocidos del fútbol hondureño y disputó importantes competencias a nivel nacional e internacional.
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A lo largo de su carrera, el “Burrito” también ha pasado por otros clubes del país, demostrando su experiencia y capacidad en diferentes etapas.
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Incluso, llegó a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.
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Actualmente, Omar Elvir forma parte de los Lobos de la UPNFM, donde continúa aportando toda su experiencia dentro del terreno de juego.
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Sin embargo, el experimentado jugador ha sorprendido ahora al mostrar una nueva faceta que va más allá del fútbol profesional.
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El “Burrito” anunció que próximamente abrirá las puertas de su propio restaurante, un proyecto que ha emprendido junto a su familia.
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El nuevo negocio llevará por nombre D Sabore y Café y estará ubicado en Tegucigalpa.
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El establecimiento tiene previsto abrir sus puertas al público durante las próximas semanas, por lo que Elvir pidió a sus seguidores estar atentos a la fecha de inauguración.
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A través de sus redes sociales, el futbolista compartió imágenes de los avances que se están realizando en el local.
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Elvir explicó que uno de los objetivos principales es crear un ambiente acogedor, con una presentación que haga sentir a los clientes como en casa.
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“De a poco, de a poco vamos confeccionando lo que es este proyecto, en el cual pues sabemos que les va a encantar”, expresó el jugador de la UPNFM.
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El futbolista también dejó claro que este emprendimiento representa un proyecto familiar y que esperan convertirlo en un nuevo motivo de orgullo fuera de las canchas.
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“Es un proyecto primero de Dios y luego de la familia”, manifestó Omar “Burrito” Elvir, quien ahora combina su carrera futbolística con este nuevo reto empresarial en Tegucigalpa.
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Cabe recordar que Omar Elvir también dedica su tiempo para servir a Dio.s

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