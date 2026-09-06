Exjugador de Motagua sorprende a todos: Su nueva faceta cuando no está jugando fútbol

Omar Elvir sorprende a todos con su nueva faceta cuando no está en los terrenos de juego. Estos hace en sus ratos libres.
Omar “Burrito” Elvir ha construido una destacada trayectoria dentro del fútbol hondureño, donde ha defendido los colores de varios clubes de la Liga Nacional.
El lateral izquierdo se dio a conocer especialmente durante su etapa con Motagua, equipo con el que vivió importantes momentos de su carrera profesional.
Con el conjunto azul, Elvir logró consolidarse como uno de los laterales más reconocidos del fútbol hondureño y disputó importantes competencias a nivel nacional e internacional.
A lo largo de su carrera, el “Burrito” también ha pasado por otros clubes del país, demostrando su experiencia y capacidad en diferentes etapas.
Incluso, llegó a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.
Actualmente, Omar Elvir forma parte de los Lobos de la UPNFM, donde continúa aportando toda su experiencia dentro del terreno de juego.
Sin embargo, el experimentado jugador ha sorprendido ahora al mostrar una nueva faceta que va más allá del fútbol profesional.
El “Burrito” anunció que próximamente abrirá las puertas de su propio restaurante, un proyecto que ha emprendido junto a su familia.
El nuevo negocio llevará por nombre D Sabore y Café y estará ubicado en Tegucigalpa.
El establecimiento tiene previsto abrir sus puertas al público durante las próximas semanas, por lo que Elvir pidió a sus seguidores estar atentos a la fecha de inauguración.
A través de sus redes sociales, el futbolista compartió imágenes de los avances que se están realizando en el local.
Elvir explicó que uno de los objetivos principales es crear un ambiente acogedor, con una presentación que haga sentir a los clientes como en casa.
“De a poco, de a poco vamos confeccionando lo que es este proyecto, en el cual pues sabemos que les va a encantar”, expresó el jugador de la UPNFM.
El futbolista también dejó claro que este emprendimiento representa un proyecto familiar y que esperan convertirlo en un nuevo motivo de orgullo fuera de las canchas.
“Es un proyecto primero de Dios y luego de la familia”, manifestó Omar “Burrito” Elvir, quien ahora combina su carrera futbolística con este nuevo reto empresarial en Tegucigalpa.
Cabe recordar que Omar Elvir también dedica su tiempo para servir a Dio.s