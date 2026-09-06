Nuevo arbitraje en la UEFA Champions League: 10 claves para entender los cambios

Jugadores que abandonan el campo como protesta: no se mostrará roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta. Sin embargo, la UEFA recalca el principio, ahora incluido en las Reglas de Juego, de que "...cuando un equipo sea responsable de que un partido no continúe o se suspenda por tener menos de siete jugadores, el partido se dará por perdido para ese equipo, de conformidad con el reglamento de la competición correspondiente" (Circular n.º 33 de la IFAB).