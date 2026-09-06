¡Comenzó la fiesta! Inician los Juegos CODICADER 2026 que se realiza en Tegucigalpa

Los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 han dado inicio con sus competencias entre estudiantes de países vecinos donde Honduras ya comenzó a sumar medallas
Se ha realizado la ceremonia de inauguración de los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 que se realizarán en Tegucigalpa, Honduras.
Estos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER se realizan desde el 4 al 13 de septiembre.
Los escenarios deportivos donde se realizarán estos Juegos Deportivos es en la Villa Olímpica, UNAH, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Católica de Honduras
Los países que compiten en estos CODICADER 2026 son; Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Son muchas disciplinas deportivas que estarán en competencia en la ciudad de Tegucigalpa, donde cada quien buscará llevarse el primer lugar.
Son 20 disciplinas en total, donde están;atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol, natación, voleibol, boxeo, judo, karate, taekwondo y tenis, tenis de mesa, levantamiento de pesas, lucha y gimnasia.
La delegación hondureña hace presencia en la inauguración de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026:
CODICADER 2026 reúnen a más de 2,200 estudiantes atletas de entre 15 y 17 años
El evento inició oficialmente el sábado 5 de septiembre con una gran ceremonia de inauguración en el Estadio Olímpico del Complejo Deportivo José Simón Azcona (Villa Olímpica).
Ester Ávalos (Honduras): Conquistó la primera medalla de oro para el país anfitrión en Taekwondo, bajo la modalidad de Poomsae tradicional femenino individual
Los Juegos CODICADER son un evento rotativo entre las naciones de América Central. Desde que se unificaron las sedes en la cuarta edición de 1999, el torneo viaja por los distintos países miembros
2024: San Salvador, El Salvador (Fue el gran regreso de los juegos en formato completo tras las suspensiones por la pandemia)
Los momentos más emocionantes de la jornada llegaron gracias a Daniela Flores y Andrés García. Ambos deportistas mostraron una fuerza impresionante en sus respectivas categorías, logrando quedarse con dos valiosas medallas de oro que hicieron retumbar el orgullo de toda la afición presente.
La cosecha de victorias en halterofilia se completó con las destacadas actuaciones de los jóvenes Paolo Díaz y Tony Murillo. Con mucho esfuerzo y coraje frente a rivales muy exigentes, los dos atletas aseguraron dos medallas de bronce que hicieron crecer aún más la fiesta deportiva nacional.
Ante estos grandes resultados, las autoridades de la Comisión Nacional de Deportes (CONDEPOR) expresaron su enorme alegría. La institución felicitó públicamente a los jóvenes atletas y destacó el gran orgullo que siente el país al verlos poner en alto la bandera de Honduras en esta importante competencia.
La delegación hondureña firmó un inicio arrollador en la primera jornada de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundario (CODICADER) 2026, tras conquistar un imponente botín de 13 medallas. El contingente catastracho demostró el alto nivel de preparación de sus atletas juveniles al cosechar siete preseas de oro y seis de bronce en un arranque de competencia que perfila al país como uno de los grandes protagonistas del medallero regional.
El dominio catracho estuvo liderado por el levantamiento de pesas, disciplina que se convirtió en la reina de la jornada al aportar 12 de los 13 metales obtenidos, repartidos equitativamente en seis preseas doradas y seis de bronce. La cosecha dorada para el deporte nacional se completó en las artes marciales gracias a las destacadas actuaciones en taekwondo y judo, deportes que aportaron un oro cada uno para cerrar un histórico primer día de competencias para el deporte estudiantil hondureño.