Real España vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España afronta este domingo una nueva prueba en el Torneo Apertura 2026 cuando reciba a los Lobos de la UPNFM, en el penúltimo partido de la sexta jornada. La ‘Máquina’ disputará su segundo encuentro bajo las órdenes de Mauro Reyes, quien tomó las riendas del equipo tras la salida del costarricense Jeaustin Campos.

El conjunto aurinegro llega con la misión de mantenerse en la pelea por el liderato y extender su condición de invicto. Real España suma 11 puntos y ocupa la tercera posición, por lo que una victoria le permitiría alcanzar las 14 unidades que actualmente tienen Olimpia y Marathón en la cima.

La ‘Máquina’ viene de derrotar 2-1 al CD Choloma, un triunfo importante en medio de los cambios que atraviesa la institución. Antes de ese resultado, había goleado 3-0 al Platense, vencido 2-0 al Génesis FC y empatado 1-1 frente al Independiente de Siguatepeque y Marathón.

Del otro lado estará una UPNFM que llega urgida de resultados. Los universitarios apenas han conseguido dos puntos en cinco jornadas y ocupan el último lugar de la clasificación, además de ser el único equipo que todavía no conoce la victoria en el campeonato.

Los Lobos rescataron empates frente a Olancho FC (1-1) y Estrella Roja (2-2), pero también sufrieron derrotas contra Olimpia (2-0), Motagua (4-1) y Juticalpa FC (1-0). Por ello, el equipo universitario buscará dar la sorpresa y sumar tres puntos que le permitan comenzar a escapar de la zona baja.

Sobre el papel, Real España parte como favorito por su rendimiento y posición en la tabla, pero deberá demostrarlo dentro de la cancha ante unos Lobos que llegan con la necesidad de reaccionar. El duelo también será una nueva oportunidad para Mauro Reyes de consolidar su proyecto al frente de la ‘Máquina’.