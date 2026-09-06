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Esteban Henao y Ruth Lengua, pareja de falsos médicos que operó a más de 200 personas en Bogotá

Más de 200 personas habrían sido operadas por la pareja, que ofrecía liposucciones, rinoplastias y aumento de glúteos y recibió más de 568 millones de pesos

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 13:14
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Una pareja de falsos médicos fue imputada por la Fiscalía colombiana acusada de practicar cirugías estéticas a más de 200 personas en Bogotá, Colombia, sin contar con títulos profesionales ni las condiciones sanitarias requeridas, informó este sábado la entidad.

 Foto: Redes sociales
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Los acusados son Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, quienes fueron imputados por operar de manera ilegal.
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A ambos fueron acusados por los delitos de "concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público", cargos que fueron aceptados por ambos.
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Según la investigación, la pareja acondicionó diferentes inmuebles para aparentar que eran establecimientos de salud legalmente habilitados y promocionaban sus servicios principalmente a través de redes sociales.
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La Fiscalía indicó que la pareja presuntamente utilizó "diplomas falsos para generar confianza" entre sus clientes y ofrecía procedimientos a precios atractivos.
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La investigación determinó que Henao y Lengua recibieron pagos por más de 568 millones de pesos (unos 180,000 dólares) realizados por 59 personas identificadas.
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Entre los procedimientos que realizaban estaban liposucciones, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.
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"La Fiscalía documentó algunos casos en los que las víctimas despertaron durante las cirugías y, ante las manifestaciones de dolor, la pareja presuntamente recurrió a acciones como cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran", indicó la información.
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Henao y Lengua Jaramillo fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Policía en un inmueble de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.
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Durante el operativo las autoridades incautaron los diplomas que presuntamente utilizaban para acreditar una profesión, además de dinero en efectivo y elementos empleados en los procedimientos
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