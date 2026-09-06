El 11S persigue, entre enfermedades y recuerdos, a bomberos y rescatistas 25 años después

Poco después lo sacaron de allí: "Busqué agua, me lavé la cara, llamé a mi madre y busqué a mi compañero para saber si estaba bien". Una vez recuperado, permaneció en la Zona Cero hasta el día siguiente, ayudando a sobrevivientes, muchos trasladados a hospitales de la vecina Nueva Jersey. "Perdí a muchos amigos y todavía hay muchos enfermos", lamenta.