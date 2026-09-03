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Los desaparecidos en Nepal superan los 5,000 después de más de una semana de la riada

Nepal aumentó a 5,083 el número de desaparecidos y a 1,259 los muertos tras la devastadora riada ocurrida en el centro y norte del país

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 17:43
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En los sectores afectados más lejanos, siguen las operaciones de búsqueda y rescate. Aquí las imágenes.

 Fotos: EFE
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En las últimas siete horas, la cifra de personas cuyo paradero se desconoce aumentó en 867 y la de los fallecidos en 7, según el último reporte de Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), con corte a las 19.00 hora local (13.15 GMT).

 Pamela Pino
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El incremento responde a la recopilación de información de algunas aldeas en el distrito de Rasuwa, la zona más afectada cerca de la frontera entre Nepal y China, a donde las autoridades lograron llegar ayer; además conseguir restaurar más del 90 % de las telecomunicaciones.

 Pamela Pino
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Entre los desaparecidos hay 583 ciudadanos extranjeros, entre ellos dos españoles.

 Foto: EFE
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Según la NDRRMA, 12.038 personas han sido rescatadas hasta el momento en lo que el Gobierno nepalí ha descrito como un "tsunami himalayo".

 Foto: EFE
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Sólo 95 cuerpos de los más de 1.200 recuperados han podido ser entregados a sus familias. Por este motivo hoy la Policía de Nepal solicitó muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos

 Foto: EFE
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Las riadas del pasado 26 de agosto, uno de los mayores desastres en los últimos años en la nación del Himalaya, causaron importantes daños en centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras, además de arrasar viviendas, carreteras y puentes en varios distritos.

 Foto: EFE
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En el Tíbet (China), región también afectada, las autoridades chinas dan cuenta de 21 fallecidos y 541 personas todavía sin localizar.

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Por otra parte, varios comenzaron con los funerales, algunos sin los cuerpos.

 Foto: EFE
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El dolor es latente en los familiares.

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