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Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank Of America, víctima de apuñalamiento en Time Square

La víctima fue agredida por Pamela Cisneros, quien también hirió a un hombre de 68 años antes de morir tras recibir disparos de la Policía.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 09:06
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La mujer que murió el pasado lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria.

 Fotos cortesía: Instagram/Redes sociales.
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"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera", indicó el banco en un comunicado enviado a EFE.
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"Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", agregó el banco en su comunicado. "Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota.
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Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York.
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Piacenti fue apuñalada al azar en el abdómen por Pamela Cisneros, muriendo poco después en un hospital de la ciudad.
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Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.
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La pareja recientemente además había adquirido una residencia en Chester donde buscaban construir una familia.
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La atacante con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.
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La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas.
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Cisneros amenazaba también a los agentes con los cuchillos, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde. De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.
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El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square.
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La investigación sigue abierta, mientras el caso ha generado consternación entre conocían a la joven ejecutiva del Bank Of America.

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