Su pareja es sospechosa: Alejandra Ulloa, madre hondureña asesinada en Missouri

Alejandra Michelle Ulloa, una joven hondureña de 21 años y madre de una niña de dos años, murió tras recibir un disparo dentro de un apartamento ubicado en el sur de St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Así ocurrió:
El hecho ocurrió alrededor de las 12:45 del mediodía del sábado 29 de agosto, en la cuadra 4600 de Gustine Avenue, cerca de la calle Delor. Las autoridades recibieron un reporte sobre un tiroteo y se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.
Al ingresar al apartamento, los agentes encontraron a Alejandra Ulloa inconsciente y con una herida de bala, quienes confirmaron que la joven no presentaba signos vitales.
Aunque las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque todavía son investigadas por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con información preliminar, la pareja sentimental de la joven figura como principal sospechoso del crimen.
Los reportes señalan que el hombre, también hondureño, habría regresado a la vivienda después de permanecer varios días fuera. Tras el hecho, presuntamente abandonó el apartamento a bordo de un vehículo y desde entonces permanece prófugo.
Sin embargo, las autoridades no han confirmado judicialmente la responsabilidad del sospechoso, por lo que las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.
Alejandra era originaria de la comunidad de San Rafael, en el municipio de Ojos de Agua, Comayagua, en la zona central de Honduras.
En Estados Unidos había establecido su vida y formó una familia, además era madre de una niña de dos años, quien quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras se desarrolla el proceso correspondiente.
Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para localizar al sospechoso y esclarecer el crimen, la familia de Alejandra también busca recaudar fondos para la repatriación de sus restos.
La familia busca trasladar el cuerpo de Alejandra hasta Ojos de Agua, Comayagua, para darle sepultura en su comunidad de origen.