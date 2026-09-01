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Nadia Urtecho salió de noche con sus amigos y fue asesinada por falsos policías

La investigación en Perú continúa para esclarecer la planificación del secuestro del amigo de Nadia Urtecho y la muerte de otras tres personas que lo acompañaban

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 11:45
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Nadia Urtecho fue una de las cuatro personas asesinadas durante el ataque registrado la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, Perú. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
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Nadia Edith Urtecho Rodríguez viajaba en una camioneta junto al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y otras tres personas cuando un grupo de delincuentes interceptó el vehículo.
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La joven mantenía una estrecha relación con Lara Tantaquilla y Farhad Andrea Monzón Lingán otras de las víctimas. Su nombre quedó ligado al caso también por un video que grabó pocos minutos antes del ataque.
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Urtecho, quien era bachiller en Administración y había finalizado sus estudios universitario, se encontraba en el vehículo porque estaba siendo trasladada a su vivienda.
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El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando Lara Tantaquilla y sus acompañantes se desplazaban por el centro de Trujillo después de salir de una discoteca cercana.
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El vehículo fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la Policía Nacional de Perú. Los sujetos obligaron al empresario a bajar de la camioneta y posteriormente lo trasladaron con rumbo desconocido.
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Los atacantes utilizaron uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), según información policial citada por medios locales.
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Mientras el empresario era secuestrado, los delincuentes dispararon contra las personas que permanecían en el vehículo. Nadia Edith Urtecho Rodríguez murió junto a Farhad Andrea Monzón Lingán y los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos.
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Farhad Andrea Monzón Lingán, quien sería pareja de Lara Tantaquilla, era estudiante de Medicina y la única hija de su familia. Su muerte se sumó a la de Urtecho y a la de los dos agentes de seguridad durante el violento ataque.
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La investigación apuntó a la presunta participación de la organización criminal Los Pulpos. EL ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, confirmó la liberación del empresario y anunció la detención de los presuntos responsables material la muerte de Nadia y sus amigos.
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