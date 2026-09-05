El “efecto puerta”: por qué olvida lo que iba a hacer al entrar a un cuarto

Tegucigalpa, Honduras.- Entrar a una habitación y olvidar por unos segundos qué se iba a hacer es una experiencia común que no necesariamente significa que exista un problema de memoria. El Hospital Escuela explicó que este tipo de olvidos puede relacionarse con dos situaciones: el llamado “efecto puerta” y la saturación por el uso de pantallas. De acuerdo con la información divulgada por el centro asistencial, cuando una persona cruza el marco de una puerta, el cerebro puede interpretar que cambió de escenario y actualizar la información que estaba procesando.

Este cambio de contexto puede hacer que una idea o tarea que se tenía en mente pase temporalmente a un segundo plano, provocando que la persona olvide qué iba a hacer. Por eso puede ocurrir que alguien entre a una habitación y, apenas llega, no recuerde cuál era el motivo por el que se levantó. El Hospital Escuela señala que regresar al lugar donde surgió la idea puede ayudar a recuperar el recuerdo, debido a que el entorno puede servir como una pista para la memoria. Otra recomendación compartida es decir en voz alta la tarea antes de desplazarse. Por ejemplo, mencionar “voy por las llaves” antes de caminar hacia otra habitación.

La saturación por las pantallas