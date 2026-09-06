Matan a joven mientras compartía con una amiga en una playa de La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Como Kimberly Dayana Murillo Almendares fue identificada la mujer asesinada a balazos durante la madrugada de este domingo -6 de septiembre- en una playa cercana a la colonia Los Maestros, en La Ceiba, Atlántida. De acuerdo con la información preliminar, Murillo Almendares se encontraba departiendo con una amiga en el sector cuando fue sorprendida por un sujeto armado. El desconocido habrían disparado en repetidas ocasiones contra la mujer de 28 años de edad, quien habría intentado correr para escapar del ataque, pero fue alcanzada por las balas.

Tras la agresión, la víctima perdió la vida en el mismo sector. Agentes policiales y personal de investigación se desplazaron hasta la zona para iniciar las primeras diligencias. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Kimberly era residente de la colonia Club de Leones de esta misma localidad y había llegado a la playa para disfrutar de sus vacaciones, antes de volver a sus labores en una cadena internacional de cruceros; tenía previsto regresar a su trabajo la próxima semana.

Investigaciones

La escena del crimen fue acordonada por las autoridades con el objetivo de preservar los indicios y realizar el levantamiento de evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento del crimen. Como parte de las investigaciones, los agentes trabajan en la recopilación de testimonios de posibles testigos y en el análisis de los indicios encontrados en el lugar del ataque.