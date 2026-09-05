Víctor Manuel Valladares, “El Jomy”, fue asesinado a bordo de su taxi en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras. - El reconocido transportista fue ultimado a disparos cuando conducía su taxi este sábado 5 de septiembre en Siguatepeque.

El ahora occiso fue identificado como Víctor Manuel Valladares Mata, conocido entre sus allegados como “El Jomy”.

La víctima se transportaba a bordo de su taxi, con número 279, por el kilómetro 115 de la carretera internacional CA-5, frente a Café Cohorsil, cuando fue asesinado.