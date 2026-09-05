Víctor Manuel Valladares, “El Jomy”, fue asesinado a bordo de su taxi en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras. - El reconocido transportista fue ultimado a disparos cuando conducía su taxi este sábado 5 de septiembre en Siguatepeque.
El ahora occiso fue identificado como Víctor Manuel Valladares Mata, conocido entre sus allegados como “El Jomy”.
La víctima se transportaba a bordo de su taxi, con número 279, por el kilómetro 115 de la carretera internacional CA-5, frente a Café Cohorsil, cuando fue asesinado.
Testigos en la zona aseguraron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, se confirmó que se trataba del conductor del taxi.
El cuerpo de Víctor Mata quedó sin vida en el interior del taxi, hasta donde rápidamente se trasladaron las autoridades.
Las autoridades buscan establecer qué ocurrió antes del ataque y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la vida del conocido transportista.
Por ahora, la Policía no reporta personas detenidas y tampoco ha establecido públicamente el posible móvil del asesinato.