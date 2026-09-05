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Víctor Manuel Valladares, “El Jomy”, fue asesinado a bordo de su taxi en Siguatepeque

El cuerpo de Víctor Manuel Valladares Mata quedó en el interior de su taxi, donde fue atacado a disparos. Aquí los detalles

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 21:31
Víctor Manuel Valladares, “El Jomy”, fue asesinado a bordo de su taxi en Siguatepeque

Víctor Manuel Valladares Mata se encontraba a bordo de su taxi cuando fue atacado a disparos frente a una reconocida cafetería.

Foto: Redes sociales

Siguatepeque, Honduras. - El reconocido transportista fue ultimado a disparos cuando conducía su taxi este sábado 5 de septiembre en Siguatepeque.

El ahora occiso fue identificado como Víctor Manuel Valladares Mata, conocido entre sus allegados como “El Jomy”.

La víctima se transportaba a bordo de su taxi, con número 279, por el kilómetro 115 de la carretera internacional CA-5, frente a Café Cohorsil, cuando fue asesinado.

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Testigos en la zona aseguraron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, se confirmó que se trataba del conductor del taxi.

El taxi en el que se transportaba Manuel Valladares Mata y donde fue asesinado.

El taxi en el que se transportaba Manuel Valladares Mata y donde fue asesinado.

 (Foto: Redes sociales)

El cuerpo de Víctor Mata quedó sin vida en el interior del taxi, hasta donde rápidamente se trasladaron las autoridades.

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Las autoridades buscan establecer qué ocurrió antes del ataque y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la vida del conocido transportista.

Por ahora, la Policía no reporta personas detenidas y tampoco ha establecido públicamente el posible móvil del asesinato.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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