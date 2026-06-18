Remiten a Fiscalía a conductor de grúa por accidente que dejó siete policías muertos

Comayagua, Honduras.- La Policía Nacional remitió este jueves -18 de junio- ante la Fiscalía del Ministerio Público en Comayagua a un conductor de grúa, señalado como presunto responsable del accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de junio en la carretera CA-5, que dejó siete agentes policiales fallecidos y decenas de heridos. El Ministerio Público anunció que en las próximas horas presentará el requerimiento fiscal correspondiente.

El sospechoso, un hombre de 40 años originario de Choloma, Cortés, fue puesto a disposición de las autoridades por suponerlo responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria. Según las investigaciones preliminares de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el conductor habría perdido el control de la grúa mientras descendía por una pendiente a una velocidad no prudente y utilizando una marcha inadecuada.