¿Irá a prisión? Estos son los delitos que enfrenta conductor de grúa tras tragedia en El Rodeo, Comayagua

Mientras continúan las honras fúnebres de los siete policías que murieron en el accidente registrado en El Rodeo, Comayagua, las autoridades avanzan en el proceso judicial contra Francisco Javier Fernández Castro, el conductor de la grúa involucrada en la tragedia. Esto se sabe:
El hombre, de 40 años y originario de Choloma, Cortés, permanece bajo custodia policial luego de ser requerido tras el siniestro vial ocurrido la tarde del miércoles 17 de junio en la carretera CA-5.
Las primeras diligencias permitieron establecer que el conductor no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Además, los peritajes preliminares indican que la unidad pesada no presentaba desperfectos mecánicos.
Con base en el informe policial, las autoridades concluyen inicialmente que la velocidad a la que se desplazaba el vehículo pesado habría impedido que el conductor maniobrara a tiempo, provocando el impacto contra el autobús policial. Por este hecho será judicializado por los delitos de conducción temeraria, homicidio imprudente, lesiones imprudentes y daños.
La Policía Nacional informó que el sospechoso ya fue remitido a las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso correspondiente para determinar las responsabilidades del caso.
La tragedia ocurrió cuando decenas de agentes retornaban hacia Danlí, El Paraíso, luego de haber viajado a Comayagua para retirar indumentaria institucional en las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO).
Cuando descendían la cuesta de El Rodeo, la grúa impactó violentamente contra el costado izquierdo del autobús en el que se transportaban los uniformados, provocando una escena de destrucción sobre la carretera.
El accidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de emergencia y unidades policiales, que trabajaron durante varias horas en el rescate de los sobrevivientes y en la recuperación de las víctimas.
El saldo fatal fue de siete policías fallecidos y varios agentes heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales de Comayagua y Tegucigalpa, donde reciben atención médica especializada.
La tragedia ha generado consternación dentro de la Policía Nacional y en distintas comunidades del país, donde familiares, amigos y compañeros continúan despidiendo a los uniformados fallecidos.
Mientras tanto, especialistas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte continúan con las investigaciones para reconstruir cómo ocurrieron los hechos y determinar todos los elementos que rodearon el accidente.
Con el conductor ya bajo custodia y el caso en manos de las autoridades judiciales, se espera que en las próximas horas se definan las acciones legales por uno de los accidentes más devastadores sufridos recientemente por la institución policial.