¿Irá a prisión? Estos son los delitos que enfrenta conductor de grúa tras tragedia en El Rodeo, Comayagua

Con base en el informe policial, las autoridades concluyen inicialmente que la velocidad a la que se desplazaba el vehículo pesado habría impedido que el conductor maniobrara a tiempo, provocando el impacto contra el autobús policial. Por este hecho será judicializado por los delitos de conducción temeraria, homicidio imprudente, lesiones imprudentes y daños.