DNVT profundiza investigaciones para esclarecer accidente que dejó siete policías fallecidos

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad informaron que las diligencias se centran en establecer las circunstancias que rodearon el peligro, incluyendo la condición mecánica de la grúa involucrada y el estado en que se encontró su conductor al momento del hecho.

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) desarrolla una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente registrado en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta El Rodeo, en Comayagua , tragedia que cobró la vida de siete miembros de la Policía Nacional y dejó una decena de personas heridas.

Como parte del proceso investigativo, agentes especializados realizaron inspecciones en la escena, levantamiento de evidencias y la recopilación de testimonios que permitirán reconstruir cómo ocurrió el impacto. Asimismo, se practican análisis técnicos y pruebas al conductor para descartar o confirmar posibles factores que hayan contribuido al accidente.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Selvin Mayes Ríos, indicó que el conductor de la grúa se encuentra bajo requerimiento de las autoridades mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Los resultados de los peritajes serán determinantes para establecer si existió alguna falla mecánica, error humano o cualquier otra causa que desencadenó el fatal suceso ocurrido en uno de los tramos más transitados del país.

El accidente se produjo cuando un autobús de la Policía Nacional se dirigía desde Comayagua hacia el departamento de El Paraíso. En la unidad viajaban agentes asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 7 (UDEP-7), quienes retornaban tras realizar diligencias relacionadas con la entrega de equipo e indumentaria policial.

La tragedia dejó como víctimas mortales a Delmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Nora Xiomara Mejía, Dulce María Suárez, Yorbi Adonay Mejía y Nelson Emilio Sosa, cuyos fallecimientos han generado luto dentro de la institución policial y entre sus familiares.