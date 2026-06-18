Entre el dolor y el llanto velan a seis policías de los siete fallecidos en tragedia de El Rodeo, Comayagua

Danlí, El Paraíso.- El llanto y la tristeza se han apoderado de varias familias en Danlí, El Paraíso, donde este jueves 18 de junio comenzaron a ser velados seis de los siete policías que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido en el sector de El Rodeo, Comayagua. Los féretros llegaron acompañados por compañeros de la institución policial, quienes, visiblemente afectados, ayudaron a trasladarlos hasta las salas donde ahora son despedidos por familiares y seres queridos. Madres, hijos, esposos y amigos se congregaron entre abrazos y lágrimas para dar el último adiós a quienes hasta hace unas horas cumplían con sus labores y hoy son recordados entre flores, fotografías y oraciones.

Las víctimas del accidente fueron identificadas como la agente de Policía Delmi Maritza Espinoza, la agente de Policía Keylin Anabeli Benavides, el agente de Policía Yorbic Adony Vallecillo, el agente de Policía Nelson Emilio Sosa, la agente de Policía Nora Xiomara Mejía y la agente de Policía Dulce María Suárez. La tragedia se registró el miércoles 17 de junio, cuando la unidad en la que se transportaban sufrió un accidente en la comunidad de El Rodeo, en Comayagua, dejando además varios agentes heridos. En las primeras horas posteriores al percance, las autoridades confirmaron la muerte de siete miembros de la Policía Nacional, mientras otros sobrevivientes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Desde entonces, las muestras de solidaridad no han cesado. Compañeros de promoción, superiores y amigos han acudido a acompañar a las familias, que aún intentan comprender lo ocurrido.