Cronología de la tragedia que dejó 7 policías muertos en El Rodeo, Comayagua

Lo que inició como una misión rutinaria para "Servir y Proteger" terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas para la Policía Nacional. La tarde de este miércoles 17 de junio, siete agentes perdieron la vida y al menos diez más resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado en la cuesta de El Rodeo, en Comayagua.