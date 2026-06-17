Cronología de la tragedia que dejó 7 policías muertos en El Rodeo, Comayagua

Lo que inició como una misión rutinaria para "Servir y Proteger" terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas para la Policía Nacional. La tarde de este miércoles 17 de junio, siete agentes perdieron la vida y al menos diez más resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado en la cuesta de El Rodeo, en Comayagua.
La información fue confirmada por el comisionado Wilber Mayer, quien detalló que los funcionarios policiales regresaban desde Comayagua hacia Danlí, El Paraíso, luego de completar diligencias relacionadas con la entrega de indumentaria oficial. Algunos de los lesionados permanecen estables, mientras otros continúan bajo atención médica especializada.
Desde tempranas horas de la mañana, la delegación policial había salido desde Danlí rumbo a la Dirección de Logística Policial (DALPO) de Comayagua. El objetivo era retirar equipo e implementos necesarios para continuar desempeñando sus funciones en las diferentes dependencias de la zona oriental del país.
Tras concluir las gestiones, el grupo emprendió el viaje de regreso. Los uniformados se desplazaban en un autobús institucional y avanzaban por la carretera cuando comenzaron a ascender la cuesta de El Rodeo, un tramo conocido por su alta circulación vehicular.
Fue en ese sector donde ocurrió la tragedia. De acuerdo con el informe preliminar brindado por las autoridades, una grúa impactó en el costado izquierdo de la unidad policial, provocando una violenta colisión que dejó escenas de dolor y desesperación entre los ocupantes.
El estruendo alertó a conductores y pobladores cercanos, mientras algunos sobrevivientes intentaban auxiliar a sus compañeros en medio de los restos del vehículo. Minutos después comenzaron a llegar unidades del Cuerpo de Bomberos, ambulancias y patrullas policiales para atender la emergencia.
La magnitud del impacto dejó siete agentes fallecidos en el lugar y varios heridos que fueron trasladados hacia distintos centros asistenciales. Algunos de ellos fueron evacuados de urgencia debido a las lesiones sufridas durante el accidente.
El comisionado Wilber Mayer lamentó la pérdida de los funcionarios y confirmó que los agentes habían cumplido con las diligencias relacionadas con la entrega de indumentaria antes de emprender el retorno hacia sus lugares de trabajo en Danlí.
Mientras los equipos de socorro atendían a los lesionados, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar las circunstancias que rodearon el impacto entre ambos vehículos.
La noticia generó dolor entre miembros de la institución policial y familiares de los agentes, quienes esperaban su regreso después de una jornada que parecía transcurrir con normalidad. En cuestión de segundos, el viaje de retorno se convirtió en una tragedia que enluta a varias familias hondureñas.
La zona permaneció bajo resguardo mientras especialistas realizaban las diligencias correspondientes y recopilaban evidencias que permitan esclarecer el hecho. El conductor del vehículo involucrado fue requerido por las autoridades para continuar con las investigaciones.
Con la confirmación oficial de siete fallecidos y una decena de heridos, el accidente de El Rodeo se convierte en uno de los más trágicos registrados este año para la institución policial, dejando una profunda huella entre compañeros, familiares y la sociedad hondureña.