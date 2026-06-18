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Cuerpos de los siete policías ingresan a la morgue tras fatal accidente en la CA-5

Los cuerpos fueron trasladados durante la noche a la morgue de Tegucigalpa, donde se realizarán los procedimientos médico-legales antes de ser entregados a sus familiares

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 05:38
Cuerpos de los siete policías ingresan a la morgue tras fatal accidente en la CA-5

Pasadas a las 10:00 de la noche ingresaron los cadáveres de los siete agentes a la morgue.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de escenas de dolor y consternación, los cuerpos de los siete miembros de la Policía Nacional que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito en la carretera CA-5 fueron trasladados durante la noche del miércoles a la morgue del Ministerio Público, en Tegucigalpa.

Los cadáveres llegaron a las instalaciones forenses a bordo de varios vehículos tipo pick-up, donde serán sometidos a los procedimientos legales correspondientes antes de ser entregados a sus familiares para su velatorio y sepultura.

Las víctimas fueron identificadas como los agentes Delmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Yorbic Adony Vallecillo, Nelson Emilio Sosa, Nora Xiomara Mejía y Dulce María Suárez.

Los cuerpos fueron levantados horas después del accidente ocurrido en el sector de El Rodeo, departamento de Comayagua, donde el autobús policial en el que se transportaban fue impactado violentamente por una grúa.

De acuerdo con los informes preliminares, los agentes regresaron hacia Danlí, El Paraíso, luego de realizar diligencias relacionadas con la entrega de uniformes policiales en la ciudad de Comayagua.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 50 de la carretera CA-5, cuando presuntamente el conductor de una grúa perdió el control de la unidad y colisionó contra el autobús, provocando la muerte de siete uniformados y dejando a varios heridos.

Cronología de la tragedia que dejó 7 policías muertos en El Rodeo, Comayagua

Tras el impacto, equipos del Cuerpo de Bomberos, personal de emergencia y efectivos policiales desarrollaron labores de rescate para liberar a las víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos del vehículo, mientras los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa.

La llegada de los cuerpos a la morgue capitalina marcó uno de los momentos más dolorosos de la jornada, mientras familiares, compañeros de institución y autoridades permanecen a la espera de los trámites forenses para darles el último adiós.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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