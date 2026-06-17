Identifican a los siete policías fallecidos en fatal accidente en El Rodeo

Tegucigalpa, Honduras.-Una tragedia enlutó este miércoles 17 de junio a la Policía Nacional luego de que un autobús que transportaba agentes policiales fuera impactado por una grúa en el sector de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, en el departamento de Comayagua.
El accidente dejó al menos siete uniformados fallecidos y varios más heridos, según los reportes preliminares de las autoridades.
Pasadas las 9:00 de la noche, la Policía Nacional confirmó los nombres de los agentes fallecidos en el impacto. Se tratan de:
Agente de Policía Delmi Maritza Espinoza
Agente de Policía Keylin Anabeli Benavides
Agente de Policía Esmelin Yolibeth Herrera
Agente de Policía Yorbic Adony Vallecillo
Agente de Policía Nelson Emilio Sosa
Agente de Policía Nora Xiomara Mejía
Agente de Policía Dulce María Suárez
De acuerdo con la información publicada hasta ahora, los agentes se trasladaban desde la ciudad de Comayagua hacia Danlí, El Paraíso, después de haber acudido a recoger uniformes policiales.
Mientras circulaban por el kilómetro 50 de la CA-5, una de las zonas más transitadas de la carretera, una grúa habría perdido el control y terminó impactando de forma violenta contra el autobús policial, provocando una escena de devastación.
El fuerte choque provocó que varios de los ocupantes quedaran atrapados entre la estructura retorcida del vehículo, por lo que equipos del Cuerpo de Bomberos, personal de emergencia y autoridades policiales se movilizaron rápidamente para rescatar a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a distintos centros asistenciales en Comayagua y en Tegucigalpa.