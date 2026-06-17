  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a los siete policías fallecidos en fatal accidente en El Rodeo

Los fallecidos son cinco mujeres y dos hombres. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles de lo ocurrido en El Rodeo

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 21:14
Identifican a los siete policías fallecidos en fatal accidente en El Rodeo

Estos son los rostros de los 7 fallecidos en el accidente.

 Foto: Cortesía Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Una tragedia enlutó este miércoles 17 de junio a la Policía Nacional luego de que un autobús que transportaba agentes policiales fuera impactado por una grúa en el sector de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, en el departamento de Comayagua.

El accidente dejó al menos siete uniformados fallecidos y varios más heridos, según los reportes preliminares de las autoridades.

Venían de recoger uniformes: ¿Qué se sabe del accidente que dejó siete policías muertos?

Pasadas las 9:00 de la noche, la Policía Nacional confirmó los nombres de los agentes fallecidos en el impacto. Se tratan de:

Agente de Policía Delmi Maritza Espinoza

Agente de Policía Keylin Anabeli Benavides

Agente de Policía Esmelin Yolibeth Herrera

Agente de Policía Yorbic Adony Vallecillo

Agente de Policía Nelson Emilio Sosa

Agente de Policía Nora Xiomara Mejía

Agente de Policía Dulce María Suárez

De acuerdo con la información publicada hasta ahora, los agentes se trasladaban desde la ciudad de Comayagua hacia Danlí, El Paraíso, después de haber acudido a recoger uniformes policiales.

Mientras circulaban por el kilómetro 50 de la CA-5, una de las zonas más transitadas de la carretera, una grúa habría perdido el control y terminó impactando de forma violenta contra el autobús policial, provocando una escena de devastación.

Grúa iba sin control por desperfecto mecánico: reporte de la Policía en accidente en Comayagua

El fuerte choque provocó que varios de los ocupantes quedaran atrapados entre la estructura retorcida del vehículo, por lo que equipos del Cuerpo de Bomberos, personal de emergencia y autoridades policiales se movilizaron rápidamente para rescatar a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a distintos centros asistenciales en Comayagua y en Tegucigalpa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias