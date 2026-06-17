Identifican a los siete policías fallecidos en fatal accidente en El Rodeo

Tegucigalpa, Honduras.-Una tragedia enlutó este miércoles 17 de junio a la Policía Nacional luego de que un autobús que transportaba agentes policiales fuera impactado por una grúa en el sector de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, en el departamento de Comayagua. El accidente dejó al menos siete uniformados fallecidos y varios más heridos, según los reportes preliminares de las autoridades.

Pasadas las 9:00 de la noche, la Policía Nacional confirmó los nombres de los agentes fallecidos en el impacto. Se tratan de: Agente de Policía Delmi Maritza Espinoza Agente de Policía Keylin Anabeli Benavides Agente de Policía Esmelin Yolibeth Herrera Agente de Policía Yorbic Adony Vallecillo Agente de Policía Nelson Emilio Sosa Agente de Policía Nora Xiomara Mejía Agente de Policía Dulce María Suárez De acuerdo con la información publicada hasta ahora, los agentes se trasladaban desde la ciudad de Comayagua hacia Danlí, El Paraíso, después de haber acudido a recoger uniformes policiales. Mientras circulaban por el kilómetro 50 de la CA-5, una de las zonas más transitadas de la carretera, una grúa habría perdido el control y terminó impactando de forma violenta contra el autobús policial, provocando una escena de devastación.