Venían de recoger uniformes: lo que se sabe del accidente de bus que dejó varios policías muertos

Una tragedia vuelve a enlutar a la Policía Nacional tras un aparatoso accidente de tránsito en el que habrían fallecido siete miembros de la institución este miércoles 17 de junio de 2026.
Los videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud del siniestro. En las imágenes se observa la unidad de transporte severamente dañada y varias víctimas tendidas sobre la carretera.
La tragedia ocurrió en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, en el departamento de Comayagua. Aunque inicialmente se informó que el autobús había colisionado con una rastra, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y se presume que el otro vehículo involucrado sería una grúa.
De manera preliminar, se confirmó la muerte de siete personas en el lugar; sin embargo, la cifra podría aumentar con el paso de las horas.
En el autobús se transportaban alrededor de 35 agentes policiales que habían estado en Comayagua recogiendo indumentaria policial.
Los policías se dirigían de regreso a Danlí, departamento de El Paraíso, donde estaban asignados. Habían viajado a las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO) en la zona central del país.
Según la información preliminar, el vehículo pesado impactó de frente contra el autobús en el que viajaban los agentes, dejando una escena de gran conmoción en la carretera.
Las imágenes captadas por personas que transitaban por el sector muestran a varios de sus compañeros en 'shock', llorando e intentando auxiliar a los otros uniformados que yacían inertes en el pavimento.
El comisionado de Policía, Wilber Mayes, dijo a Radio Cadena Voces que son siete las personas fallecidas y 10 heridas.
Mientras tanto, en la zona se ha formado una extensa fila de vehículos debido a las labores de rescate e investigación.