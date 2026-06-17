Grúa iba sin control por desperfecto mecánico: reporte de la Policía en accidente en Comayagua

La Secretaría de Seguridad brindó información sobre el accidente en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, donde fallecieron al menos siete elementos policiales. Fue mediante uno de los portavoces que se brindó la causa preliminar del hecho.
El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que 33 policías se transportaban en un bus y este fue impactado por una grúa en la cuesta de El Rodeo.
"Ellos estaban asignados a la Unidad Departamental de El Paraíso con sede en Danlí, venían a Comayagua a realizar diligencias relacionadas con la entrega de indumentaria policial y que desafortunadamente el autobús fue impactado con el equipo pesado", dijo Barahona.
Los siete policías fallecidos en el trágico accidente serán trasladados a la morgue de Tegucigalpa para los procedimientos correspondientes y luego serán velados en Danlí, El Paraíso, para finalmente entregar sus cuerpos a los familiares y ser enterrados donde las familias consideren.
"El autobús iba de regreso de Comayagua donde realizaban diligencias y tenían como destino la ciudad de Danlí, fueron impactados por una grúa que venía sin control en la bajada de la cuenta de El Rodeo por un desperfecto mecánico", detalló Edgardo Barahona.
El resultados hasta el momento es de siete policías fallecidos y al menos 10 heridos, algunos de los heridos en condición estable y otros bajo atención médica especializada.
El accidente se registró en el sector de El Rodeo, Villa de San Antonio, Comayagua. Entre los policías que viajaban en el bus estaba un subinspector, un clase I y los demás siendo agentes.
La Secretaría de Seguridad acotó en un comunicado que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) esclarecerá las razones finales del accidente.
Los cuerpos de los elementos policiales quedaron junto al bus y otros a unos metros del medio de transporte.
El accidente causó un tráfico considerable en la zona mientras se levantaban los cuerpos y se hacía trabajos de limpieza en la zona.