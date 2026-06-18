Xiomara Mejía, la policía de Maraita que perdió la vida en la tragedia de la CA-5

La agente Policía Xiomara Mejía Zúniga, originaria de la aldea Las Agujas, en el municipio de Maraita, es una de las siete víctimas mortales del fatal accidente vial registrado en el Rodeo, Comayagua, la tarde del miércoles 17 de junio.
El siniestro en que perdió la vida Xiomara Mejía y seis de sus compañeros se registró al filo de las 4:00 de la tarde, cuando un autobús de la Policía Nacional fue impactado por una grúa en el kilómetro 5 de la carretera CA-5 norte.
El comisionado Wilber Mayer confirmó la tragedia minutos después del fatal accidente. Según sus declaraciones, los agentes se movilizaban desde Comayagua hacia Danlí, El Paraíso, luego de haber realizado gestiones en el Instituto Técnico Policial (ITP), donde habían ido a retirar indumentaria policial, es decir, sus propios uniformes.
Xiomara estaba asignada a la Unidad Departamental de Policía (UDEP) número 7, viajaba con sus compañeros en el autobús cuando el impacto cambió el rumbo de todo.
El bus, un Mitsubishi blanco asignado a la unidad número 7, quedó destrozado en la carretera. La escena en la CA-5 fue brutal y devastadora: agentes fallecidos y heridos en la carretera, uniformes policiales entre los escombros.
Según las autoridades, el siniestro dejó al menos 10 agentes heridos que fueron trasladados, algunos hacia el Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa. Algunos se encuentran en condición estable; otros siguen bajo atención médica especializada.
Maraita, el municipio montañoso del que era oriunda Xiomara, se encuentra conmocionado por su partida.
Los familiares de la agente esperaban la entrega de su cadáver en las afueras de la morgue capitalina previo a su velorio y sepultura.
En redes sociales, amigos y seres queridos de Mejía han dejado plasmado su pesar por su terrible muerte.
"No lo puedo creer, amiga". "Promoción, será recordada como esa mujer valiente y carismática que tenia la institución", dicen algunos de los comentarios en redes sociales.
"Dios, cuánto dolor". "Mis condolencias para toda su familia". "Descanse en Paz". "Mi más sentido pésame para la familia Zúniga", se lee en otras publicaciones.
La familia de la agente se encuentra devastada y espera que los responsables de esta tragedia respondan ante la ley. Mientras tanto, en Danlí siguen velando a seis de sus compañeros que también murieron en la tragedia vial en Comayagua.