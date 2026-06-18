"Sin permiso de circulación" iba grúa que provocó accidente en El Rodeo

Tegucigalpa, Honduras.- La investigación sobre el accidente de tránsito que dejó siete policías fallecidos y 29 personas lesionadas reveló que la grúa involucrada en el hecho no contaba con el permiso de operación correspondiente para circular. Un dato indignante y que pone en alerta a las autoridades, sobre todo por la alta incidencia de percances fatales en las últimas semanas, donde la ilegalidad ha causado luto y dolor en las familias hondureñas. Así lo confirmó el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, subcomisario de Policía Darwin Hernández, quien detalló que, aunque los tres conductores implicados en el percance portaban sus licencias de conducir en regla, la unidad pesada no tenía la autorización requerida. "Lamentablemente la grúa no tiene el permiso correspondiente de operación. Sí, los conductores andan legal con sus permisos de conducir, pero la grúa no tiene el permiso de operación por parte de las autoridades, o sea que no debía andar circulando", declaró.

Según la información proporcionada por las autoridades, en el accidente participaron una grúa, un cabezal y un autobús. La grúa se desplazaba de Tegucigalpa hacia Comayagua, mientras que el cabezal y el autobús transitaban de Comayagua hacia Tegucigalpa. El investigador explicó que el hecho ocurrió en una zona de pendiente y curva, donde el conductor de la grúa perdió el dominio del vehículo. "La grúa va de sur a norte, o sea de Tegucigalpa hacia Comayagua. El cabezal y el bus vienen de norte a sur, o sea de Comayagua hacia Tegucigalpa. En una zona de pendiente y curva, este pierde el dominio del vehículo, vuelca en un cuarto de vuelta, inicia un proceso de arrastre y en ese proceso de arrastre pasa colisionando primero con el autobús y después con el cabezal", detalló. Como consecuencia del impacto, siete policías perdieron la vida y otras 29 personas resultaron heridas. "Lamentablemente pierden la vida siete policías, 29 resultan lesionados, unos de ellos de gravedad, otros que ya fueron dados de alta", indicó.