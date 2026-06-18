Murió el día de su cumpleaños: Dulce Suarez celebró sus 25 años, antes de morir en accidente de la CA-5

La tarde del miércoles 17 de junio comenzó entre felicitaciones, abrazos y muestras de cariño para la agente de Policía Dulce María Suárez. Rodeada de familiares y amigos, la joven celebraba sus 25 años sin imaginar que ese sería también el último día de su vida.
En sus redes sociales quedó registrado uno de los momentos más especiales de la jornada. Vestida con su uniforme policial, la agente sonreía mientras sus seres queridos le cantaban "Feliz cumpleaños" y compartían con ella un pequeño pastel para conmemorar la fecha.
La felicidad de aquel instante quedó reflejada en las palabras que acompañaron el video que publicó en sus plataformas digitales. "Gracias por todo lo bonito, no me lo esperaba", escribió la joven, conmovida por la sorpresa preparada por quienes la querían.
Horas antes de partir a cumplir con sus labores, Dulce también compartió fotografías junto a familiares y amistades. En las imágenes se le veía alegre y agradecida, disfrutando de un día que había comenzado lleno de ilusión.
La noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a quienes horas antes le habían deseado larga vida y muchos éxitos. Lo que comenzó como una fecha de celebración terminó convirtiéndose en una jornada marcada por el dolor y la incredulidad.
Familiares, amigos y compañeros de la Policía Nacional han recordado a la joven agente como una mujer alegre, dedicada y comprometida con su profesión, cualidades que hoy evocan entre lágrimas y recuerdos.
Su nombre figura entre las siete víctimas mortales del accidente registrado en la cuesta de El Rodeo, en Comayagua, una tragedia que ha llenado de luto a la institución policial y a varias familias hondureñas.
De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús policial en el que se transportaban alrededor de 35 agentes regresaba hacia Danlí, El Paraíso, luego de recoger indumentaria en las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO) del departamento de Comayagua.
Las primeras investigaciones apuntan a que una grúa habría invadido el carril por donde se desplazaba la unidad policial, impactándola violentamente. El conductor del vehículo pesado permanece bajo investigación mientras las autoridades esclarecen lo ocurrido.
Además de Dulce Suárez, otros seis agentes perdieron la vida y varios más resultaron heridos, siendo trasladados a diferentes centros asistenciales.
Mientras avanzan las honras fúnebres, compañeros y familiares intentan asimilar una pérdida que resulta difícil de comprender. La joven que esa mañana apagó una vela de cumpleaños terminó despidiéndose para siempre de quienes celebraban con ella.
Hoy, las imágenes de aquella sonrisa y el video en el que agradecía emocionada por la sorpresa se han convertido en un recuerdo imborrable para sus seres queridos, quienes jamás imaginaron que esas serían las últimas horas compartidas con ella.