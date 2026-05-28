Confirman muerte de taxista tras ataque de sicarios en el barrio Buenos Aires en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela confirmaron el fallecimiento del taxista que había resultado gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en el barrio Buenos Aires de la capital.
“Hace 5 minutos falleció en el área de reanimación de la emergencia de adultos del Hospital Escuela el taxista Pedro Rafael Servellón Padilla, de 26 años, a causa de severas lesiones por arma de fuego”, informó Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial.
De acuerdo con el reporte médico, el fallecimiento se registró alrededor de las 8:14 de la noche, varias horas después del ataque ocurrido en horas de la tarde.
El joven conductor fue identificado como el responsable del taxi número 0874, el cual quedó en la escena del crimen tras el ataque.
El hecho violento fue captado por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, en las que se observa a dos personas que se transportaban en una motocicleta presuntamente involucradas en el atentado.
Según las imágenes, la motocicleta no portaba placas, lo que dificulta la identificación de los responsables.
En la escena del crimen, agentes policiales encontraron varios casquillos de bala, los cuales forman parte de las evidencias que ya están siendo analizadas por las autoridades.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del ataque.