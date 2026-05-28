Confirman muerte de taxista tras ataque de sicarios en el barrio Buenos Aires en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela confirmaron el fallecimiento del taxista que había resultado gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en el barrio Buenos Aires de la capital.

“Hace 5 minutos falleció en el área de reanimación de la emergencia de adultos del Hospital Escuela el taxista Pedro Rafael Servellón Padilla, de 26 años, a causa de severas lesiones por arma de fuego”, informó Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial.

De acuerdo con el reporte médico, el fallecimiento se registró alrededor de las 8:14 de la noche, varias horas después del ataque ocurrido en horas de la tarde.