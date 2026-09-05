DPI rescata sano y salvo a hombre secuestrado por el que pedían 500 mil lempiras ​​​​

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante una investigación, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), ubicaron y rescataron sano y salvo a un ciudadano secuestrado por quien sujetos desconocidos exigían la cantidad de 500 mil lempiras a cambio de dejarlo en libertad.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue contactada por teléfono por personas desconocidas que se hicieron pasar por clientes y lo hicieron llegar hasta una zona rural ubicada en la aldea Linaca, departamento de Choluteca, donde se trasladó a bordo de su vehículo.
Al encontrarse en el lugar acordado, los sujetos lo amenazaron vía telefónica, manifestándole que había ingresado a un sector dominado por el “Cártel de Jalisco Nueva Generación” y que, si realizaba algún movimiento, le quitarían la vida.
Posteriormente, los criminales se comunicaron con sus familiares, asegurando que tenían secuestrada a la víctima y exigiendo la cantidad de medio millón de lempiras a cambio de su libertad.
Tras tener conocimiento del caso, se conformó un equipo de investigadores de la UNAS, quienes mediante labores de búsqueda y seguimiento localizaron y rescataron a la víctima sana y salva.
Gracias a la intervención policial, los familiares no realizaron ningún pago por el rescate solicitado por los captores.
Las autoridades policiales dieron a conocer que ya suman 17 eventos relacionados con la modalidad de “secuestros virtuales o falsos servicios” registrados durante el presente año.
De acuerdo con las investigaciones de los especialistas, esta modalidad de secuestro sería ejecutada por una red transnacional integrada presuntamente por ciudadanos colombianos en coordinación con hondureños, quienes facilitarían cuentas bancarias para recibir los depósitos exigidos.
Asimismo, la UNAS ha permitido evitar que los responsables obtengan el dinero exigido en varios de estos casos, mediante la coordinación inmediata con entidades financieras para el congelamiento de las transacciones, impidiendo que los fondos sean retirados.