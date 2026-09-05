DPI rescata sano y salvo a hombre secuestrado por el que pedían 500 mil lempiras ​​​​

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante una investigación, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), ubicaron y rescataron sano y salvo a un ciudadano secuestrado por quien sujetos desconocidos exigían la cantidad de 500 mil lempiras a cambio de dejarlo en libertad. De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue contactada por teléfono por personas desconocidas que se hicieron pasar por clientes y lo hicieron llegar hasta una zona rural ubicada en la aldea Linaca, departamento de Choluteca, donde se trasladó a bordo de su vehículo.

Al encontrarse en el lugar acordado, los sujetos lo amenazaron vía telefónica, manifestándole que había ingresado a un sector dominado por el “Cártel de Jalisco Nueva Generación” y que, si realizaba algún movimiento, le quitarían la vida. Posteriormente, los criminales se comunicaron con sus familiares, asegurando que tenían secuestrada a la víctima y exigiendo la cantidad de medio millón de lempiras a cambio de su libertad. Tras tener conocimiento del caso, se conformó un equipo de investigadores de la UNAS, quienes mediante labores de búsqueda y seguimiento localizaron y rescataron a la víctima sana y salva.