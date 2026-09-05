¿Tienes pagos pendientes con UMAPS? Esta es la fecha límite para ponerte al día

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que tienen pagos pendientes con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) todavía pueden aprovechar la amnistía para regularizar su cuenta, pero deben hacerlo antes del 12 de octubre de 2026. La medida representa una oportunidad para quienes mantienen saldos pendientes y buscan ponerse al día con sus obligaciones ante la institución. UMAPS informó que la amnistía estará vigente hasta el 12 de octubre, por lo que los usuarios interesados deben realizar el trámite antes de esa fecha.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Las personas que tengan pagos pendientes deben acercarse a las oficinas de la UMAPS más cercana para conocer y gestionar la regularización de su cuenta. La institución recomienda a los usuarios aprovechar el período de vigencia de la amnistía, ya que después del 12 de octubre el beneficio dejará de estar disponible. Incluso, si los usuarios no pueden pagar todo de un solo, tienen la opción de dar una prima inicial del 10% al 30% y financiar el resto en un plazo de hasta 18 meses. UMAPS recordó a los usuarios que no deben esperar hasta el último momento para realizar la gestión, especialmente si necesitan consultar el estado de su cuenta.