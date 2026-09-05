Nasry Asfura llama a los países centroamericanos a unirse para impulsar su desarrollo

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a los 205 años de Independencia de Centroamérica, el presidente Nasry Asfura reafirmó el compromiso del país con la integración centroamericana, la cooperación y el desarrollo conjunto durante un evento organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El mandatario destacó al BCIE como una expresión de la historia y la visión compartida por los pueblos de la región. “Hoy representamos alrededor de 50 millones de habitantes. Una Centroamérica unida, fuerte, pujante, para poder ver por la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, manifestó.

Con la presencia de embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y otros representantes de organismos internacionales, Asfura recordó que los países hermanos comparten 205 años de historia, raíces e identidad, pero también el desafío de construir una región con mayores oportunidades, seguridad y prosperidad.