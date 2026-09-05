Nasry Asfura llama a los países centroamericanos a unirse para impulsar su desarrollo

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a los 205 años de Independencia de Centroamérica, el presidente Nasry Asfura reafirmó el compromiso del país con la integración centroamericana, la cooperación y el desarrollo conjunto durante un evento organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El mandatario destacó al BCIE como una expresión de la historia y la visión compartida por los pueblos de la región. “Hoy representamos alrededor de 50 millones de habitantes. Una Centroamérica unida, fuerte, pujante, para poder ver por la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, manifestó.
Con la presencia de embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y otros representantes de organismos internacionales, Asfura recordó que los países hermanos comparten 205 años de historia, raíces e identidad, pero también el desafío de construir una región con mayores oportunidades, seguridad y prosperidad.
“Desde Honduras reafirmamos nuestro compromiso con la integración centroamericana, con la cooperación y el fortalecimiento de nuestros lazos que nos han unido siempre”, destacó.
Sostuvo que aunque el escenario económico mundial representa un desafío para los países de Centroamérica, también es una oportunidad para actuar de manera conjunta y aprovechar el potencial de la región.
Además, destacó la importancia del respeto entre gobiernos y pueblos y reiteró que Honduras mantendrá una política exterior orientada a sus intereses nacionales y a la cooperación regional
Finalmente, agradeció al BCIE y a las representaciones diplomáticas centroamericanas por propiciar el espacio para mantener vivos losvínculos de amistad entre los países de la región.