Tecladista de Camilo Séptimo había sufrido exigencias de dinero antes de masacre

Ciudad de México, México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que existía una relación previa, que calificó de “comercial”, entre Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, y el presunto responsable del homicidio múltiple registrado el 1 de septiembre en el central Estado de México. “Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Meléndez)”, afirmó García Harfuch durante la conferencia presidencial celebrada este viernes en Zacatecas. El funcionario confirmó que antes del crimen también hubo una exigencia económica y amenazas contra Meléndez.

“Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo. García Harfuch señaló que desconoce la cantidad reclamada y aclaró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) pidió reservar parte de la información de este caso hasta la primera audiencia para no afectar el proceso judicial. Explicó, asimismo, que las autoridades federales entraron en comunicación con el fiscal estatal, José Luis Cervantes, y el secretario de Seguridad estatal, Pablo Vázquez, y destacó que los detenidos fueron capturados en menos de 12 horas. El secretario aseguró que el principal responsable señalado por las investigaciones está detenido y que otra persona habría colaborado con él, aunque la Fiscalía continúa agotando líneas para establecer si participaron más personas. También indicó que el principal sospechoso tendría antecedentes, pero remitió a la Fiscalía para precisar esa información.