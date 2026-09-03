Placas inteligentes comenzarán a entregarse en noviembre y lectores móviles llegarán en octubre

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno del presidente Nasry Asfura afirmó este jueves 3 de septiembre que están acelerando la implementación del nuevo sistema de identificación vehicular en Honduras, un proyecto que incorporará placas inteligentes, tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), lectores móviles y puntos de control para fortalecer la seguridad y modernizar el control del parque vehicular. El mandatario formó parte de la segunda reunión técnica desarrollada en Casa de Gobierno para dar seguimiento al proyecto, en la que se presentaron los avances y el cronograma previsto para la llegada de los equipos y la fabricación de las nuevas placas. La reunión fue presidida por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y contó con la participación de representantes del Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Defensa, Aduanas, Sistema Nacional de Emergencias 911, Policía Militar y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

También participaron representantes de la empresa alemana Tönnjes, encargada de participar en la implementación de la nueva tecnología de identificación vehicular. El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, informó que los primeros lectores móviles tipo handheld comenzarán a llegar a Honduras en octubre, junto con el proceso de capacitación para las instituciones que utilizarán estos dispositivos. Los equipos permitirán realizar lecturas de las identificaciones vehiculares directamente en carreteras y otros puntos estratégicos, facilitando a las autoridades la verificación de los automotores mediante la tecnología RFID. De acuerdo con el cronograma presentado durante la reunión, en noviembre llegarán los primeros equipos destinados a los puntos de control fijos y también comenzará la entrega de las primeras placas vehiculares fabricadas en Honduras.

La gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Tönnjes, Lucía Mausen, explicó que la tecnología permitirá identificar vehículos de interés en retenes y vías públicas, además de incorporar medidas para prevenir falsificaciones y manipulaciones de las placas y calcomanías. El nuevo sistema contempla inicialmente la instalación de 40 puntos de control vehicular a nivel nacional. Sin embargo, durante la reunión el presidente Asfura planteó la posibilidad de ampliar esta cobertura de acuerdo con las necesidades identificadas por las instituciones de seguridad. Torres informó que la inversión del Gobierno en el proyecto supera actualmente los 56 millones de dólares y que el monto podría incrementarse en caso de que se determine la necesidad de incorporar más puntos de control. El presidente Asfura también reiteró que el proyecto contempla la fabricación de 2.9 millones de placas vehiculares hasta diciembre de 2030, incluyendo el sostenimiento del sistema durante ese período.