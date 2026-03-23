Fin a placas de papel: Gobierno anuncia modernización del sistema vehicular

La medida fue dada a conocer en Casa Presidencial, donde autoridades detallaron que el nuevo esquema permitirá sustituir el uso de placas provisionales o de papel, utilizadas durante los últimos años ante la falta de emisión de placas metálicas.

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció la implementación de placas inteligentes como parte de un proceso de modernización del sistema vehicular, con el que se busca regularizar a cerca de un millón de automotores que actualmente circulan sin identificación oficial tras más de cuatro años de desabastecimiento.

De acuerdo con datos oficiales, el país cuenta con más de 2.1 millones de vehículos registrados, a los que se suman unidades que no han sido incorporadas formalmente al sistema por la falta de placas.

El titular del Instituto de la Propiedad (IP), Luis Torres, explicó que tras la aprobación de un decreto en el Congreso Nacional se habilitó la compra directa de placas, mecanismo que permitirá atender el rezago acumulado en el registro vehicular.

Las nuevas placas incluirán tecnología orientada a mejorar la identificación y control de los vehículos, según explicó la directora del Registro Vehicular, Bessy Alvarado, quien indicó que el sistema busca fortalecer la trazabilidad y la seguridad en el país.

Esta herramienta forma parte de un proceso más amplio de digitalización, mediante el cual se pretende integrar información clave para facilitar la gestión del tránsito y apoyar acciones de prevención del delito.

En paralelo, el Sistema Nacional de Emergencias 911 informó que avanza en la ampliación de su red de videovigilancia, con la meta de alcanzar 7,300 cámaras instaladas a nivel nacional.